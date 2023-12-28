https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918602772.html

Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку "Азова"*

Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку "Азова"* - РИА Новости, 28.12.2023

Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку "Азова"*

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" остановили на Краснолиманском направлении продвижение украинских войск, в том числе бригады "Азов"*... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:04

2023-12-28T05:04

2023-12-28T05:11

россия

кировск

вооруженные силы украины

т-72 "урал"

бмп-1

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" остановили на Краснолиманском направлении продвижение украинских войск, в том числе бригады "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), уничтожили шесть опорных пунктов и подавили 40 артиллерийских подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. "В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* при поддержке танка", - сказал он. Продвижение противника удалось остановить за счет умелых действий расчетов операторов FPV-дронов и артиллерии. В ходе боя уничтожены танк Т-72 и БМП-1 противника. Армейская штурмовая авиация группировки уничтожила три опорных пункта ВСУ западнее Червоной Дибровы. Еще три опорных пункта в районе Григоровки были уничтожены расчетами тяжелых огнеметных систем. "В ходе ведения контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 40 артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе буксируемые орудия, позиции минометов, а также самоходные артиллерийские установки в районе Кировска и Серебрянского лесничества", - рассказал Шаров.На Краснолиманском направлении противник за сутки потерял около 190 военнослужащих.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231130/mariupol-1912971584.html

россия

кировск

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россия, кировск, вооруженные силы украины, т-72 "урал", бмп-1