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Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку "Азова"*
Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку "Азова"* - РИА Новости, 28.12.2023
Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку "Азова"*
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" остановили на Краснолиманском направлении продвижение украинских войск, в том числе бригады "Азов"*... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:04
2023-12-28T05:04
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" остановили на Краснолиманском направлении продвижение украинских войск, в том числе бригады "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), уничтожили шесть опорных пунктов и подавили 40 артиллерийских подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. "В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* при поддержке танка", - сказал он. Продвижение противника удалось остановить за счет умелых действий расчетов операторов FPV-дронов и артиллерии. В ходе боя уничтожены танк Т-72 и БМП-1 противника. Армейская штурмовая авиация группировки уничтожила три опорных пункта ВСУ западнее Червоной Дибровы. Еще три опорных пункта в районе Григоровки были уничтожены расчетами тяжелых огнеметных систем. "В ходе ведения контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 40 артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе буксируемые орудия, позиции минометов, а также самоходные артиллерийские установки в районе Кировска и Серебрянского лесничества", - рассказал Шаров.На Краснолиманском направлении противник за сутки потерял около 190 военнослужащих.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, кировск, вооруженные силы украины, т-72 "урал", бмп-1
Россия, Кировск, Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал", БМП-1
Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку "Азова"*
Российские силы уничтожили на Краснолиманском направлении шесть "опорников" ВСУ
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" остановили на Краснолиманском направлении продвижение украинских войск, в том числе бригады "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация), уничтожили шесть опорных пунктов и подавили 40 артиллерийских подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
«
"В районе Торского выступа сорвана попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* при поддержке танка", - сказал он.
Продвижение противника удалось остановить за счет умелых действий расчетов операторов FPV-дронов и артиллерии. В ходе боя уничтожены танк Т-72 и БМП-1 противника.
Армейская штурмовая авиация группировки уничтожила три опорных пункта ВСУ западнее Червоной Дибровы. Еще три опорных пункта в районе Григоровки были уничтожены расчетами тяжелых огнеметных систем.
"В ходе ведения контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 40 артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе буксируемые орудия, позиции минометов, а также самоходные артиллерийские установки в районе Кировска
и Серебрянского лесничества", - рассказал Шаров.
На Краснолиманском направлении противник за сутки потерял около 190 военнослужащих.
* Запрещенная в России террористическая организация
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