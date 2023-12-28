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Погода в Сочи наладилась после ветров и ливней - РИА Новости, 28.12.2023
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Туризм
 
18:21 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/sochi-1918808809.html
Погода в Сочи наладилась после ветров и ливней
Погода в Сочи наладилась после ветров и ливней - РИА Новости, 28.12.2023
Погода в Сочи наладилась после ветров и ливней
Погода в Сочи наладилась после дождя с градом и сильного ветра, в четверг в прибрежной части курорта солнечно, на вершинах гор виднеется снег, температура... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:21
2023-12-28T18:21
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СОЧИ, 28 дек – РИА Новости. Погода в Сочи наладилась после дождя с градом и сильного ветра, в четверг в прибрежной части курорта солнечно, на вершинах гор виднеется снег, температура держится в пределах +10 градусов, передает корреспондент РИА Новости. Штатно работают развлекательные заведения, популярные парки "Ривьера" и "Дендрарий", Приморская набережная, городские пляжи, туристические объекты и выставки. Катера и яхты выходят на морские прогулки по графику, шторма в море нет.Несколько дней назад Сочи подвергся ливням, граду, снегу и сильному ветру, который повалил более 80 деревьев и сносил крыши домов. В результате непогоды погиб человек. Городские службы почти сразу приступили к ликвидации последствий стихии, основная часть восстановительных работ выполнена, утверждают власти. К четвергу на курорте распогодилось – в городе солнечно, осадков нет, наблюдается небольшой ветер, в горах выпал снег.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, куда поехать, куда можно лететь, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, куда поехать, куда можно лететь, отдых в России, Отдых на море
Погода в Сочи наладилась после ветров и ливней

Погода в Сочи наладилась после ветров и ливней, парки и пляжи работают штатно

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКанатная дорога в Сочинском парке "Дендрарий"
Канатная дорога в Сочинском парке Дендрарий - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 28 дек – РИА Новости. Погода в Сочи наладилась после дождя с градом и сильного ветра, в четверг в прибрежной части курорта солнечно, на вершинах гор виднеется снег, температура держится в пределах +10 градусов, передает корреспондент РИА Новости.
Штатно работают развлекательные заведения, популярные парки "Ривьера" и "Дендрарий", Приморская набережная, городские пляжи, туристические объекты и выставки. Катера и яхты выходят на морские прогулки по графику, шторма в море нет.
Несколько дней назад Сочи подвергся ливням, граду, снегу и сильному ветру, который повалил более 80 деревьев и сносил крыши домов. В результате непогоды погиб человек. Городские службы почти сразу приступили к ликвидации последствий стихии, основная часть восстановительных работ выполнена, утверждают власти.
К четвергу на курорте распогодилось – в городе солнечно, осадков нет, наблюдается небольшой ветер, в горах выпал снег.
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