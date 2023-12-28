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Польская оппозиция обжалует ликвидацию государственных СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
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17:44 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/smi-1918822279.html
Польская оппозиция обжалует ликвидацию государственных СМИ
Польская оппозиция обжалует ликвидацию государственных СМИ - РИА Новости, 28.12.2023
Польская оппозиция обжалует ликвидацию государственных СМИ
Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ, сообщил журналистам пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Рафал Бохенек. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:44
2023-12-28T17:44
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ВАРШАВА, 28 дек - РИА Новости. Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ, сообщил журналистам пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Рафал Бохенек. Ранее министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич сообщил, что принял решение ликвидировать государственные СМИ из-за прекращения их финансирования. Недавно президент Польши Анджей Дуда наложил вето на околобюджетный законопроект, где предполагалось выделить на финансирование государственных СМИ 3 миллиарда злотых (около 770 миллионов долларов). "В связи с незаконными действиями Сенкевича и неустанными попытками установить партийных номинантов в общественных СМИ без малейших правовых оснований, вопреки законам и конституции, а также постановлениям суда, мы в ближайшее время направим соответствующие заявления в прокуратуру", - сказал Бохенек. "Мы не позволим им подчинить партии общественные СМИ и ограничивать права граждан на информацию", - добавил он. Ранее министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать телеканал за счет лояльных журналистов. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.
https://ria.ru/20231226/arkhivy-1918169156.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Польская оппозиция обжалует ликвидацию государственных СМИ

Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ

© РИА Новости Металлические заграждения вокруг здания польского ТВ в Варшаве
Металлические заграждения вокруг здания польского ТВ в Варшаве
© РИА Новости
Металлические заграждения вокруг здания польского ТВ в Варшаве
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ВАРШАВА, 28 дек - РИА Новости. Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ, сообщил журналистам пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Рафал Бохенек.
Ранее министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич сообщил, что принял решение ликвидировать государственные СМИ из-за прекращения их финансирования. Недавно президент Польши Анджей Дуда наложил вето на околобюджетный законопроект, где предполагалось выделить на финансирование государственных СМИ 3 миллиарда злотых (около 770 миллионов долларов).
"В связи с незаконными действиями Сенкевича и неустанными попытками установить партийных номинантов в общественных СМИ без малейших правовых оснований, вопреки законам и конституции, а также постановлениям суда, мы в ближайшее время направим соответствующие заявления в прокуратуру", - сказал Бохенек.
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"Мы не позволим им подчинить партии общественные СМИ и ограничивать права граждан на информацию", - добавил он.
Ранее министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать телеканал за счет лояльных журналистов.
В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.
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