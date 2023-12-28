https://ria.ru/20231228/smi-1918822279.html

Польская оппозиция обжалует ликвидацию государственных СМИ

Польская оппозиция обжалует ликвидацию государственных СМИ - РИА Новости, 28.12.2023

Польская оппозиция обжалует ликвидацию государственных СМИ

Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ, сообщил журналистам пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Рафал Бохенек. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:44

2023-12-28T17:44

2023-12-28T17:44

в мире

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917340430_0:4:2532:1428_1920x0_80_0_0_0b37cbb6cf12a5a473334b7e903e4015.jpg

ВАРШАВА, 28 дек - РИА Новости. Польская оппозиция обжалует в прокуратуре ликвидацию государственных СМИ, сообщил журналистам пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Рафал Бохенек. Ранее министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич сообщил, что принял решение ликвидировать государственные СМИ из-за прекращения их финансирования. Недавно президент Польши Анджей Дуда наложил вето на околобюджетный законопроект, где предполагалось выделить на финансирование государственных СМИ 3 миллиарда злотых (около 770 миллионов долларов). "В связи с незаконными действиями Сенкевича и неустанными попытками установить партийных номинантов в общественных СМИ без малейших правовых оснований, вопреки законам и конституции, а также постановлениям суда, мы в ближайшее время направим соответствующие заявления в прокуратуру", - сказал Бохенек. "Мы не позволим им подчинить партии общественные СМИ и ограничивать права граждан на информацию", - добавил он. Ранее министр культуры и национального наследия Польши уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Одновременно министр назначил новые наблюдательные советы, которые сформируют новые правления общественных СМИ. Данные решения не признала партия "Право и справедливость", которая, несмотря на уход в оппозицию, продолжает контролировать телеканал за счет лояльных журналистов. В настоящее время вместо новостного канала Польского телевидения транслируется канал tvp1, по которому показывают в основном художественные фильмы. Также недоступен новостной сайт Польского телевидения www.tvp.info.

https://ria.ru/20231226/arkhivy-1918169156.html

https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша