https://ria.ru/20231228/shok-1918619400.html

"Сошли с ума". Заявление Польши о России вызвало шок в Сети

"Сошли с ума". Заявление Польши о России вызвало шок в Сети - РИА Новости, 28.12.2023

"Сошли с ума". Заявление Польши о России вызвало шок в Сети

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова премьера-министра Польши Дональда Туска о необходимости мобилизации всего мира ради борьбы с Россией в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T09:09

2023-12-28T09:09

2023-12-28T19:04

политика

в мире

польша

россия

украина

владимир зеленский

дональд туск

евросоюз

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова премьера-министра Польши Дональда Туска о необходимости мобилизации всего мира ради борьбы с Россией в конфликте на Украине."Вы хотите всеобщей войны? Они все сошли с ума?" — удивилась Katrin B."Значит, начать третью мировую войну ради страны, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО? — прокомментировал BecauseRacecar."Меньше всего в Европе нам нужны скупые лозунги, призывающие к войне. Эскалация означает вымирание для всех", — пожаловался Michel S."Дональд хорош, но лишь только американский", — пошутил George А."Одного раза Польши в качестве повода для войны было вполне достаточно. Польша переоценивает себя, как это часто бывало в истории", — подытожил Dieter H.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231228/predlozhenie-1918614562.html

польша

россия

украина

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политика, в мире, польша, россия, украина, владимир зеленский, дональд туск, евросоюз, нато, nbc