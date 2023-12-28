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"Сошли с ума". Заявление Польши о России вызвало шок в Сети - РИА Новости, 28.12.2023
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09:09 28.12.2023 (обновлено: 19:04 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/shok-1918619400.html
"Сошли с ума". Заявление Польши о России вызвало шок в Сети
"Сошли с ума". Заявление Польши о России вызвало шок в Сети - РИА Новости, 28.12.2023
"Сошли с ума". Заявление Польши о России вызвало шок в Сети
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова премьера-министра Польши Дональда Туска о необходимости мобилизации всего мира ради борьбы с Россией в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T09:09
2023-12-28T19:04
политика
в мире
польша
россия
украина
владимир зеленский
дональд туск
евросоюз
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова премьера-министра Польши Дональда Туска о необходимости мобилизации всего мира ради борьбы с Россией в конфликте на Украине.&quot;Вы хотите всеобщей войны? Они все сошли с ума?&quot; — удивилась Katrin B."Значит, начать третью мировую войну ради страны, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО? — прокомментировал BecauseRacecar."Меньше всего в Европе нам нужны скупые лозунги, призывающие к войне. Эскалация означает вымирание для всех", — пожаловался Michel S."Дональд хорош, но лишь только американский", — пошутил George А.&quot;Одного раза Польши в качестве повода для войны было вполне достаточно. Польша переоценивает себя, как это часто бывало в истории&quot;, — подытожил Dieter H.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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политика, в мире, польша, россия, украина, владимир зеленский, дональд туск, евросоюз, нато, nbc
Политика, В мире, Польша, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Евросоюз, НАТО, NBC
"Сошли с ума". Заявление Польши о России вызвало шок в Сети

Читателей Die Welt шокировал призыв Туска о мобилизации всего мира против России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова премьера-министра Польши Дональда Туска о необходимости мобилизации всего мира ради борьбы с Россией в конфликте на Украине.
«

"Вы хотите всеобщей войны? Они все сошли с ума?" — удивилась Katrin B.

"Значит, начать третью мировую войну ради страны, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО? — прокомментировал BecauseRacecar.
"Меньше всего в Европе нам нужны скупые лозунги, призывающие к войне. Эскалация означает вымирание для всех", — пожаловался Michel S.
"Дональд хорош, но лишь только американский", — пошутил George А.
«

"Одного раза Польши в качестве повода для войны было вполне достаточно. Польша переоценивает себя, как это часто бывало в истории", — подытожил Dieter H.

Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В США сделали шокирующее предложение Украине
08:33
 
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