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Ефимов: на портале поставщиков Москва заключила 194 тысячи сделок с МСП

Ефимов: на портале поставщиков Москва заключила 194 тысячи сделок с МСП - РИА Новости, 28.12.2023

Ефимов: на портале поставщиков Москва заключила 194 тысячи сделок с МСП

Рост числа сделок с представителями малого и среднего бизнеса (МСБ) на столичном портале поставщиков в этом году составил 4% по сравнению с 2022 годом, общее... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:08

2023-12-28T10:08

2023-12-28T15:15

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Рост числа сделок с представителями малого и среднего бизнеса (МСБ) на столичном портале поставщиков в этом году составил 4% по сравнению с 2022 годом, общее число подобных сделок составило 195 тысячи, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Столичный Портал поставщиков открывает широкие возможности для представителей малого бизнеса: они могут работать напрямую с городом, что гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию. Именно у них Москва закупает примерно 84% товаров, работ и услуг на ресурсе. Это строительные, медицинские и хозтовары, канцелярские изделия, бытовая техника и средства связи, услуги техобслуживания и ремонта и так далее. Только в этом году подписано 194 тысячи контрактов на сумму 36,6 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2022-м было проведено 186,7 тысячи сделок на 35,5 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что поставщики из различных регионов России предлагают свою продукцию, а также услуги на данной платформе. Московскими МСП было заключено со столицей 127 тыс. контрактов, продукция была поставлена почти на 24 млрд руб. Сумма заключенных с подмосковными поставщиками контрактов превысила 6,5 млрд руб., всего с ними было заключено 35,3 тыс. контрактов. С петербургскими компаниями было заключено 3,3 тыс. контрактов на 600 млн руб. А с предпринимателями из Калужской и Тамбовской областей было подписано в общей сложности 2,5 тыс. контрактов на сумму более 400 млн руб.В свою очередь, глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что свыше 90% пользователей портала поставщиков – это представители МСБ. При этом, активнее всех в закупках принимают участие микропредприятия. Столичные заказчики с ними заключили свыше 166 тыс. контрактов, их сумма превысила 30 млрд руб. По его словам, общее количество сделок с представителями МСП превысило 24 тыс. Москве ими было поставлено продукции на 5,6 млрд руб. Сумма закупок у среднего бизнеса составила свыше 700 млн руб. Эти компании подписали порядка 3 тыс. контрактов с властями столицы.Для автоматизации закупок малого объема в 2013 году создали портал поставщиков. В каталоге продукции на данном сервисе насчитывается свыше 2,5 млн наименований. Работу там ведут заказчики из 40 российских регионов, более 325 тыс. поставщиков. Каждый день на портале заключаются порядка 1,5 тыс. контрактов.На территории субъектов Российской Федерации для поддержки пользователей открываются представительства, в которых специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем.Ранее Ефимов сообщал, что начавшаяся в марте 2022 года столичная программа льготного инвестиционного кредитования обеспечит московским промпредприятиям возможность создания более 15 тысяч новых рабочих мест.

https://radiosputnik.ru/20231205/nedvizhimost-1913964410.html

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