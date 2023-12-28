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Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.12.2023
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12:53 28.12.2023 (обновлено: 13:05 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/sbory-1918731516.html
Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей
Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.12.2023
Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей
Сборы российских кинотеатров в этом году составили более 40 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:53
2023-12-28T13:05
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборы российских кинотеатров в этом году составили более 40 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 миллиардов рублей. Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская продукция", - сказала Голикова во время подведения итогов года в российской киноиндустрии. Она отметила, что из этой суммы 28 миллиардов обеспечено российскими фильмами. "Это, мне кажется, отличный результат, я не побоюсь этого слова, работа команды, нашей консолидированной команды. В первую очередь министерства культуры, Фонда кино и наших продюсеров", - добавила Голикова.
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татьяна голикова, россия
Татьяна Голикова, Россия
Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей

Голикова: сборы российских кинотеатров в 2023 г составили более 40 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве
Зрительный зал кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зрительный зал кинотеатра "Художественный" на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборы российских кинотеатров в этом году составили более 40 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 миллиардов рублей. Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская продукция", - сказала Голикова во время подведения итогов года в российской киноиндустрии.
Она отметила, что из этой суммы 28 миллиардов обеспечено российскими фильмами.
"Это, мне кажется, отличный результат, я не побоюсь этого слова, работа команды, нашей консолидированной команды. В первую очередь министерства культуры, Фонда кино и наших продюсеров", - добавила Голикова.
Кадр из фильма Чебурашка
Фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года
20 декабря, 22:45
 
Татьяна ГоликоваРоссия
 
 
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