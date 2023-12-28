https://ria.ru/20231228/sbory-1918731516.html

Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей

Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.12.2023

Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей

Сборы российских кинотеатров в этом году составили более 40 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:53

2023-12-28T12:53

2023-12-28T13:05

татьяна голикова

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733003_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_99e19ccb782f01ae266ed064865682b7.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборы российских кинотеатров в этом году составили более 40 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 миллиардов рублей. Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская продукция", - сказала Голикова во время подведения итогов года в российской киноиндустрии. Она отметила, что из этой суммы 28 миллиардов обеспечено российскими фильмами. "Это, мне кажется, отличный результат, я не побоюсь этого слова, работа команды, нашей консолидированной команды. В первую очередь министерства культуры, Фонда кино и наших продюсеров", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20231220/cheburashka-1917098904.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна голикова, россия