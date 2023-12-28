https://ria.ru/20231228/sbory-1918731516.html
Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей
Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.12.2023
Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей
Сборы российских кинотеатров в этом году составили более 40 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:53
2023-12-28T12:53
2023-12-28T13:05
татьяна голикова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733003_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_99e19ccb782f01ae266ed064865682b7.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборы российских кинотеатров в этом году составили более 40 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 миллиардов рублей. Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская продукция", - сказала Голикова во время подведения итогов года в российской киноиндустрии. Она отметила, что из этой суммы 28 миллиардов обеспечено российскими фильмами. "Это, мне кажется, отличный результат, я не побоюсь этого слова, работа команды, нашей консолидированной команды. В первую очередь министерства культуры, Фонда кино и наших продюсеров", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20231220/cheburashka-1917098904.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733003_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_89263da872e5ed7fbfc707f6e75eb12a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, россия
Сборы российских кинотеатров составили более 40 миллиардов рублей
Голикова: сборы российских кинотеатров в 2023 г составили более 40 млрд рублей
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сборы российских кинотеатров в этом году составили более 40 миллиардов рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 миллиардов рублей. Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская продукция", - сказала Голикова во время подведения итогов года в российской киноиндустрии.
Она отметила, что из этой суммы 28 миллиардов обеспечено российскими фильмами.
"Это, мне кажется, отличный результат, я не побоюсь этого слова, работа команды, нашей консолидированной команды. В первую очередь министерства культуры, Фонда кино и наших продюсеров", - добавила Голикова.
Фильм "Чебурашка 2" выйдет на экраны 31 декабря 2025 года