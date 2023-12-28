Названы сайты, которые заменили россиянам Booking.com
Ostrovok и "Яндекс Путешествия" стали самыми популярными у россиян в 2023 году
© iStock.com / BONDARTДевушка работает за ноутбуком рядом с палаткой для глэмпинга
© iStock.com / BONDART
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские путешественники в 2023 году чаще всего бронировали отели через онлайн-сервисы Ostrovok и "Яндекс Путешествия", на них пришлось более 50 процентов всех запросов, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"На конец 2023 года более 50 процентов онлайн-бронирований приходилось на два сервиса - Ostrovok.ru (29 процентов) и "Яндекс Путешествия" (23 процента). У "Суточно.ру", который делает ставку на апартаменты, — 11 процентов. На четвертом и пятом месте —101 Hotels (девять процентов) и Bronevik/МТС Travel (шесть процентов)", — сообщается в исследовании.
Заметны позиции и сервиса объявлений Avito (пять процентов), где преобладают предложения частного жилья.
При этом аналитики отметили, что после ухода из России в 2022 году практически всех иностранных онлайн-сервисов (Booking.com, Momondo, Agoda, RoomGuru, Airbnb и других) пользователи были вынуждены бронировать средства размещения напрямую, но сегодня ситуация изменилась.
"В 2023 отечественные сервисы сумели вернуть себе этот рынок. Доля прямых бронирований начала снижаться и к концу года составляет уже меньше половины от всего объема онлайн-заказов", — уточнили в агентстве.
В исследовании также говорится, что российские онлайн-сервисы при бронировании отеля дают возможность туристам сэкономить до 20-50 процентов. Сервисы либо дают денежную скидку, либо предлагают тратить баллы на следующие поездки.