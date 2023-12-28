https://ria.ru/20231228/sayty-1918434780.html

Названы сайты, которые заменили россиянам Booking.com

Названы сайты, которые заменили россиянам Booking.com - РИА Новости, 28.12.2023

Названы сайты, которые заменили россиянам Booking.com

Российские путешественники в 2023 году чаще всего бронировали отели через онлайн-сервисы Ostrovok и "Яндекс Путешествия", на них пришлось более 50 процентов... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:44

2023-12-28T05:44

2023-12-28T05:44

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские путешественники в 2023 году чаще всего бронировали отели через онлайн-сервисы Ostrovok и "Яндекс Путешествия", на них пришлось более 50 процентов всех запросов, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "На конец 2023 года более 50 процентов онлайн-бронирований приходилось на два сервиса - Ostrovok.ru (29 процентов) и "Яндекс Путешествия" (23 процента). У "Суточно.ру", который делает ставку на апартаменты, — 11 процентов. На четвертом и пятом месте —101 Hotels (девять процентов) и Bronevik/МТС Travel (шесть процентов)", — сообщается в исследовании. Заметны позиции и сервиса объявлений Avito (пять процентов), где преобладают предложения частного жилья.При этом аналитики отметили, что после ухода из России в 2022 году практически всех иностранных онлайн-сервисов (Booking.com, Momondo, Agoda, RoomGuru, Airbnb и других) пользователи были вынуждены бронировать средства размещения напрямую, но сегодня ситуация изменилась. "В 2023 отечественные сервисы сумели вернуть себе этот рынок. Доля прямых бронирований начала снижаться и к концу года составляет уже меньше половины от всего объема онлайн-заказов", — уточнили в агентстве. В исследовании также говорится, что российские онлайн-сервисы при бронировании отеля дают возможность туристам сэкономить до 20-50 процентов. Сервисы либо дают денежную скидку, либо предлагают тратить баллы на следующие поездки.

https://ria.ru/20231227/otel-1918117525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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