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Названы сайты, которые заменили россиянам Booking.com - РИА Новости, 28.12.2023
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Туризм
 
05:44 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/sayty-1918434780.html
Названы сайты, которые заменили россиянам Booking.com
Названы сайты, которые заменили россиянам Booking.com - РИА Новости, 28.12.2023
Названы сайты, которые заменили россиянам Booking.com
Российские путешественники в 2023 году чаще всего бронировали отели через онлайн-сервисы Ostrovok и "Яндекс Путешествия", на них пришлось более 50 процентов... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:44
2023-12-28T05:44
туризм
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские путешественники в 2023 году чаще всего бронировали отели через онлайн-сервисы Ostrovok и "Яндекс Путешествия", на них пришлось более 50 процентов всех запросов, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "На конец 2023 года более 50 процентов онлайн-бронирований приходилось на два сервиса - Ostrovok.ru (29 процентов) и "Яндекс Путешествия" (23 процента). У "Суточно.ру", который делает ставку на апартаменты, — 11 процентов. На четвертом и пятом месте —101 Hotels (девять процентов) и Bronevik/МТС Travel (шесть процентов)", — сообщается в исследовании. Заметны позиции и сервиса объявлений Avito (пять процентов), где преобладают предложения частного жилья.При этом аналитики отметили, что после ухода из России в 2022 году практически всех иностранных онлайн-сервисов (Booking.com, Momondo, Agoda, RoomGuru, Airbnb и других) пользователи были вынуждены бронировать средства размещения напрямую, но сегодня ситуация изменилась. "В 2023 отечественные сервисы сумели вернуть себе этот рынок. Доля прямых бронирований начала снижаться и к концу года составляет уже меньше половины от всего объема онлайн-заказов", — уточнили в агентстве. В исследовании также говорится, что российские онлайн-сервисы при бронировании отеля дают возможность туристам сэкономить до 20-50 процентов. Сервисы либо дают денежную скидку, либо предлагают тратить баллы на следующие поездки.
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости - туризм, туризм, туристы, отели, гостиницы, россия, booking.com
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отели, Гостиницы, Россия, Booking.com
Названы сайты, которые заменили россиянам Booking.com

Ostrovok и "Яндекс Путешествия" стали самыми популярными у россиян в 2023 году

© iStock.com / BONDARTДевушка работает за ноутбуком рядом с палаткой для глэмпинга
Девушка работает за ноутбуком рядом с палаткой для глэмпинга - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© iStock.com / BONDART
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские путешественники в 2023 году чаще всего бронировали отели через онлайн-сервисы Ostrovok и "Яндекс Путешествия", на них пришлось более 50 процентов всех запросов, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"На конец 2023 года более 50 процентов онлайн-бронирований приходилось на два сервиса - Ostrovok.ru (29 процентов) и "Яндекс Путешествия" (23 процента). У "Суточно.ру", который делает ставку на апартаменты, — 11 процентов. На четвертом и пятом месте —101 Hotels (девять процентов) и Bronevik/МТС Travel (шесть процентов)", — сообщается в исследовании.
Заметны позиции и сервиса объявлений Avito (пять процентов), где преобладают предложения частного жилья.
При этом аналитики отметили, что после ухода из России в 2022 году практически всех иностранных онлайн-сервисов (Booking.com, Momondo, Agoda, RoomGuru, Airbnb и других) пользователи были вынуждены бронировать средства размещения напрямую, но сегодня ситуация изменилась.
"В 2023 отечественные сервисы сумели вернуть себе этот рынок. Доля прямых бронирований начала снижаться и к концу года составляет уже меньше половины от всего объема онлайн-заказов", — уточнили в агентстве.
В исследовании также говорится, что российские онлайн-сервисы при бронировании отеля дают возможность туристам сэкономить до 20-50 процентов. Сервисы либо дают денежную скидку, либо предлагают тратить баллы на следующие поездки.
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