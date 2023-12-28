https://ria.ru/20231228/samolety-1918856487.html

На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета

На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета - РИА Новости, 28.12.2023

На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета

Министерство юстиции Украины сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) очередной иск о конфискации в доход страны двух пассажирских самолетов... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T21:49

2023-12-28T21:49

2023-12-28T21:49

украина

россия

владимир зеленский

"ильюшин финанс ко."

ан-148

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Украины сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) очередной иск о конфискации в доход страны двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко". "Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook*.Украинский минюст 4 декабря сообщал, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина". В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир зеленский, "ильюшин финанс ко.", ан-148