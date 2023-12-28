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На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета - РИА Новости, 28.12.2023
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21:49 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/samolety-1918856487.html
На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета
На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета - РИА Новости, 28.12.2023
На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета
Министерство юстиции Украины сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) очередной иск о конфискации в доход страны двух пассажирских самолетов... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T21:49
2023-12-28T21:49
украина
россия
владимир зеленский
"ильюшин финанс ко."
ан-148
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Украины сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) очередной иск о конфискации в доход страны двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко". "Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook*.Украинский минюст 4 декабря сообщал, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина". В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, владимир зеленский, "ильюшин финанс ко.", ан-148
Украина, Россия, Владимир Зеленский, "Ильюшин Финанс Ко.", Ан-148
На Украине хотят конфисковать два российских пассажирских самолета

Минюст Украины намерен конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148

© РИА НовостиАн -148
Ан -148 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости
Ан -148. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министерство юстиции Украины сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) очередной иск о конфискации в доход страны двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО "Ильюшин Финанс Ко".
«
"Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в сообщении в социальной сети Facebook*.
Украинский минюст 4 декабря сообщал, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина".
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаРоссияВладимир Зеленский"Ильюшин Финанс Ко."Ан-148
 
 
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