https://ria.ru/20231228/samolety-1918803252.html

Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204

Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204 - РИА Новости, 28.12.2023

Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204

Авиакомпания Red Wings планирует начать международные рейсы на российских самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности, в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:36

2023-12-28T16:36

2023-12-28T16:36

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КАЗАНЬ, 28 дек - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings планирует начать международные рейсы на российских самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности, в феврале 2024 года, рассказала журналистам замгендиректора по управлению флотом АО "Ред Вингс" Екатерина Рухлова. Ранее в четверг новый борт Ту-214 после процедуры восстановления летной годности пополнил парк авиакомпании Red Wings. Вторым восстановленным самолетом в парке авиакомпании станет Ту-204. "Вместе с данной машиной Ту-214 мы начинаем коммерческую эксплуатацию с пассажирами с начала февраля 2024 года", - ответила Рухлова на вопрос об эксплуатации воздушных судов Ту-204 и Ту-214. Она добавила, что Red Wings планирует начать рейсы на данных самолетах на таких направлениях как Израиль, Азербайджан и Грузия.

https://ria.ru/20231228/ms-21-1918726635.html

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