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Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204
Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204 - РИА Новости, 28.12.2023
Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204
Авиакомпания Red Wings планирует начать международные рейсы на российских самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности, в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:36
2023-12-28T16:36
2023-12-28T16:36
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КАЗАНЬ, 28 дек - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings планирует начать международные рейсы на российских самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности, в феврале 2024 года, рассказала журналистам замгендиректора по управлению флотом АО "Ред Вингс" Екатерина Рухлова. Ранее в четверг новый борт Ту-214 после процедуры восстановления летной годности пополнил парк авиакомпании Red Wings. Вторым восстановленным самолетом в парке авиакомпании станет Ту-204. "Вместе с данной машиной Ту-214 мы начинаем коммерческую эксплуатацию с пассажирами с начала февраля 2024 года", - ответила Рухлова на вопрос об эксплуатации воздушных судов Ту-204 и Ту-214. Она добавила, что Red Wings планирует начать рейсы на данных самолетах на таких направлениях как Израиль, Азербайджан и Грузия.
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новости - туризм, туризм, туристы, red wings airlines, самолеты, ту-214
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Red Wings Airlines, Самолеты, Ту-214
Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204
Red Wings планирует начать рейсы за рубеж на самолетах Ту-214 и Ту-204 в феврале
КАЗАНЬ, 28 дек - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings планирует начать международные рейсы на российских самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности, в феврале 2024 года, рассказала журналистам замгендиректора по управлению флотом АО "Ред Вингс" Екатерина Рухлова.
Ранее в четверг новый борт Ту-214 после процедуры восстановления летной годности пополнил парк авиакомпании Red Wings. Вторым восстановленным самолетом в парке авиакомпании станет Ту-204.
"Вместе с данной машиной Ту-214 мы начинаем коммерческую эксплуатацию с пассажирами с начала февраля 2024 года", - ответила Рухлова на вопрос об эксплуатации воздушных судов Ту-204 и Ту-214.
Она добавила, что Red Wings планирует начать рейсы на данных самолетах на таких направлениях как Израиль, Азербайджан и Грузия.
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