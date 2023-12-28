Рейтинг@Mail.ru
Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204 - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:36 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/samolety-1918803252.html
Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204
Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204 - РИА Новости, 28.12.2023
Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204
Авиакомпания Red Wings планирует начать международные рейсы на российских самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности, в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:36
2023-12-28T16:36
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
red wings airlines
самолеты
ту-214
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918792215_0:119:3074:1848_1920x0_80_0_0_44aaf3cb4b94d4ec273bef4461f3441e.jpg
КАЗАНЬ, 28 дек - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings планирует начать международные рейсы на российских самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности, в феврале 2024 года, рассказала журналистам замгендиректора по управлению флотом АО "Ред Вингс" Екатерина Рухлова. Ранее в четверг новый борт Ту-214 после процедуры восстановления летной годности пополнил парк авиакомпании Red Wings. Вторым восстановленным самолетом в парке авиакомпании станет Ту-204. "Вместе с данной машиной Ту-214 мы начинаем коммерческую эксплуатацию с пассажирами с начала февраля 2024 года", - ответила Рухлова на вопрос об эксплуатации воздушных судов Ту-204 и Ту-214. Она добавила, что Red Wings планирует начать рейсы на данных самолетах на таких направлениях как Израиль, Азербайджан и Грузия.
https://ria.ru/20231228/ms-21-1918726635.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918792215_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_c14bddd75fc20544c424d63a5f5a626c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, red wings airlines, самолеты, ту-214
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Red Wings Airlines, Самолеты, Ту-214
Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204

Red Wings планирует начать рейсы за рубеж на самолетах Ту-214 и Ту-204 в феврале

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроизведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings
Произведенный на Казанском авиационном заводе среднемагистральный пассажирский лайнер Ту-214 во время приемки в состав авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 дек - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings планирует начать международные рейсы на российских самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности, в феврале 2024 года, рассказала журналистам замгендиректора по управлению флотом АО "Ред Вингс" Екатерина Рухлова.
Ранее в четверг новый борт Ту-214 после процедуры восстановления летной годности пополнил парк авиакомпании Red Wings. Вторым восстановленным самолетом в парке авиакомпании станет Ту-204.
"Вместе с данной машиной Ту-214 мы начинаем коммерческую эксплуатацию с пассажирами с начала февраля 2024 года", - ответила Рухлова на вопрос об эксплуатации воздушных судов Ту-204 и Ту-214.
Она добавила, что Red Wings планирует начать рейсы на данных самолетах на таких направлениях как Израиль, Азербайджан и Грузия.
Пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Росавиация допустила самолет МС-21 для перевозки 211 пассажиров
12:50
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыRed Wings AirlinesСамолетыТу-214
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала