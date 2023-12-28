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ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39 - РИА Новости, 28.12.2023
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11:12 28.12.2023 (обновлено: 11:29 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/samolet-1918671086.html
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39 - РИА Новости, 28.12.2023
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
ОКБ им. Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") разработает для Воздушно-космических сил России новый однодвигательный... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:12
2023-12-28T11:29
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
безопасность
ростех
aero l-39 albatros
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. ОКБ им. Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") разработает для Воздушно-космических сил России новый однодвигательный учебно-тренировочный самолет, который будет недорогим в эксплуатации и заменит Л-39, следует из пресс-релиза ОАК."ОКБ им. А. И. Микояна… работает над созданием нового учебно-тренировочного комплекса для подготовки летчиков. Его главным элементом станет однодвигательный самолет МиГ-УТС. Основная подготовка летчиков – серьезный и длительный этап, в ходе которого определяется пригодность к конкретному типу авиации, проводится отработка техники пилотирования. На учебных самолетах начинается решение и таких серьезных задач, как маневрирование с большими перегрузками, подготовка к боевым вылетам и так далее. С 1970-х годов для этой цели применялся реактивный самолет L-39", - отмечается в сообщении.Согласно данным журнала The Military Balance, по состоянию на 2023 год в российских Вооруженных силах для обучения летчиков имеется 118 Л-39. На сайте Минобороны отмечается, что Л-39 предназначен для подготовки летного состава, а некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.Л-39 серийно выпускался только до 1999 года."Поддержка эксплуатации самолета, на котором сегодня проводится основная подготовка летчиков, вызывает у нас большие сомнения, поэтому требуется новое учебное средство, которое позволит эффективно готовить летные и технические кадры", - отметил генеральный конструктор – заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков, слова которого приводятся в релизе. В корпорации отмечают, что новый учебно-тренировочный самолет будет создан в однодвигательном варианте, чтобы он был более доступным по цене и недорогим в эксплуатации.Как следует из данных The Military Balance, в ВС РФ сегодня также эксплуатируются для тренировки летчиков 109 Як-130. Як-130 в 2000-х годах победил в тендере другой самолет Микояна – МиГ-АТ - и был выбран в качестве основного учебно-тренировочного самолета для российских военных летчиков. И Як-130, и МиГ-АТ – двухдвигательные самолеты, что делает их более дорогими в эксплуатации по отношению к однодвигательному Л-39."Мы создаем максимально дешевый, максимально простой в эксплуатации – и в пилотировании, и в обслуживании – однодвигательный самолет, который полностью соответствует требованиям, предъявляемым к этапу основной подготовки", – рассказал заместитель управляющего директора ОКБ оперативно-тактической авиации – директор ОКБ им. А. И. Микояна – главный конструктор ОКБ Андрей Недосекин, слова которого приводятся в релизе.По словам главного конструктора учебно-тренировочного комплекса МиГ-УТС Алексея Шукайло, изучив различные варианты моторов, которые доступны сегодня в России, конструкторы ОКБ им. А. И. Микояна сделали выбор в пользу двигателя АИ-222-25. Сегодня этот двигатель используется на самолете Як-130 и серийно изготавливается на производственном комплексе "Салют" Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех"). Для ускорения работ и сокращения расходов конструкторы максимально используют в проекте МиГ-УТС имеющийся в ОКБ им. А. И. Микояна задел, в том числе ранее созданный проект учебно-тренировочного самолета повышенной подготовки МиГ-АТ. В частности, основой для кабины нового самолета послужила хорошо себя показавшая при испытаниях кабина МиГ-АТ.
https://ria.ru/20231202/istrebiteli-1913312888.html
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россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, безопасность, ростех, aero l-39 albatros
Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Безопасность, Ростех, Aero L-39 Albatros
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39

ОАК разработает новый учебный самолет МиГ-УТС, который заменит Л-39

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет Л-39
Самолет Л-39 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет Л-39. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. ОКБ им. Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") разработает для Воздушно-космических сил России новый однодвигательный учебно-тренировочный самолет, который будет недорогим в эксплуатации и заменит Л-39, следует из пресс-релиза ОАК.
"ОКБ им. А. И. Микояна… работает над созданием нового учебно-тренировочного комплекса для подготовки летчиков. Его главным элементом станет однодвигательный самолет МиГ-УТС. Основная подготовка летчиков – серьезный и длительный этап, в ходе которого определяется пригодность к конкретному типу авиации, проводится отработка техники пилотирования. На учебных самолетах начинается решение и таких серьезных задач, как маневрирование с большими перегрузками, подготовка к боевым вылетам и так далее. С 1970-х годов для этой цели применялся реактивный самолет L-39", - отмечается в сообщении.
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Основным учебным самолетом ВКС России, а до этого ВВС России и ранее ВВС Советского Союза был самолет Л-39, разработанный в 60-70-х годах в Чехословакии. С 1972 года он был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран Варшавского договора.

Согласно данным журнала The Military Balance, по состоянию на 2023 год в российских Вооруженных силах для обучения летчиков имеется 118 Л-39. На сайте Минобороны отмечается, что Л-39 предназначен для подготовки летного состава, а некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.
Л-39 серийно выпускался только до 1999 года.
"Поддержка эксплуатации самолета, на котором сегодня проводится основная подготовка летчиков, вызывает у нас большие сомнения, поэтому требуется новое учебное средство, которое позволит эффективно готовить летные и технические кадры", - отметил генеральный конструктор – заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков, слова которого приводятся в релизе. В корпорации отмечают, что новый учебно-тренировочный самолет будет создан в однодвигательном варианте, чтобы он был более доступным по цене и недорогим в эксплуатации.
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Как следует из данных The Military Balance, в ВС РФ сегодня также эксплуатируются для тренировки летчиков 109 Як-130. Як-130 в 2000-х годах победил в тендере другой самолет Микояна – МиГ-АТ - и был выбран в качестве основного учебно-тренировочного самолета для российских военных летчиков. И Як-130, и МиГ-АТ – двухдвигательные самолеты, что делает их более дорогими в эксплуатации по отношению к однодвигательному Л-39.
"Мы создаем максимально дешевый, максимально простой в эксплуатации – и в пилотировании, и в обслуживании – однодвигательный самолет, который полностью соответствует требованиям, предъявляемым к этапу основной подготовки", – рассказал заместитель управляющего директора ОКБ оперативно-тактической авиации – директор ОКБ им. А. И. Микояна – главный конструктор ОКБ Андрей Недосекин, слова которого приводятся в релизе.
По словам главного конструктора учебно-тренировочного комплекса МиГ-УТС Алексея Шукайло, изучив различные варианты моторов, которые доступны сегодня в России, конструкторы ОКБ им. А. И. Микояна сделали выбор в пользу двигателя АИ-222-25. Сегодня этот двигатель используется на самолете Як-130 и серийно изготавливается на производственном комплексе "Салют" Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех"). Для ускорения работ и сокращения расходов конструкторы максимально используют в проекте МиГ-УТС имеющийся в ОКБ им. А. И. Микояна задел, в том числе ранее созданный проект учебно-тренировочного самолета повышенной подготовки МиГ-АТ. В частности, основой для кабины нового самолета послужила хорошо себя показавшая при испытаниях кабина МиГ-АТ.
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РоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Воздушно-космические силы РоссииБезопасностьРостехAero L-39 Albatros
 
 
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