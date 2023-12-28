https://ria.ru/20231228/samolet-1918671086.html

ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39

ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39 - РИА Новости, 28.12.2023

ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39

ОКБ им. Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") разработает для Воздушно-космических сил России новый однодвигательный... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:12

2023-12-28T11:12

2023-12-28T11:29

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

воздушно-космические силы россии

безопасность

ростех

aero l-39 albatros

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. ОКБ им. Микояна Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") разработает для Воздушно-космических сил России новый однодвигательный учебно-тренировочный самолет, который будет недорогим в эксплуатации и заменит Л-39, следует из пресс-релиза ОАК."ОКБ им. А. И. Микояна… работает над созданием нового учебно-тренировочного комплекса для подготовки летчиков. Его главным элементом станет однодвигательный самолет МиГ-УТС. Основная подготовка летчиков – серьезный и длительный этап, в ходе которого определяется пригодность к конкретному типу авиации, проводится отработка техники пилотирования. На учебных самолетах начинается решение и таких серьезных задач, как маневрирование с большими перегрузками, подготовка к боевым вылетам и так далее. С 1970-х годов для этой цели применялся реактивный самолет L-39", - отмечается в сообщении.Согласно данным журнала The Military Balance, по состоянию на 2023 год в российских Вооруженных силах для обучения летчиков имеется 118 Л-39. На сайте Минобороны отмечается, что Л-39 предназначен для подготовки летного состава, а некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.Л-39 серийно выпускался только до 1999 года."Поддержка эксплуатации самолета, на котором сегодня проводится основная подготовка летчиков, вызывает у нас большие сомнения, поэтому требуется новое учебное средство, которое позволит эффективно готовить летные и технические кадры", - отметил генеральный конструктор – заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков, слова которого приводятся в релизе. В корпорации отмечают, что новый учебно-тренировочный самолет будет создан в однодвигательном варианте, чтобы он был более доступным по цене и недорогим в эксплуатации.Как следует из данных The Military Balance, в ВС РФ сегодня также эксплуатируются для тренировки летчиков 109 Як-130. Як-130 в 2000-х годах победил в тендере другой самолет Микояна – МиГ-АТ - и был выбран в качестве основного учебно-тренировочного самолета для российских военных летчиков. И Як-130, и МиГ-АТ – двухдвигательные самолеты, что делает их более дорогими в эксплуатации по отношению к однодвигательному Л-39."Мы создаем максимально дешевый, максимально простой в эксплуатации – и в пилотировании, и в обслуживании – однодвигательный самолет, который полностью соответствует требованиям, предъявляемым к этапу основной подготовки", – рассказал заместитель управляющего директора ОКБ оперативно-тактической авиации – директор ОКБ им. А. И. Микояна – главный конструктор ОКБ Андрей Недосекин, слова которого приводятся в релизе.По словам главного конструктора учебно-тренировочного комплекса МиГ-УТС Алексея Шукайло, изучив различные варианты моторов, которые доступны сегодня в России, конструкторы ОКБ им. А. И. Микояна сделали выбор в пользу двигателя АИ-222-25. Сегодня этот двигатель используется на самолете Як-130 и серийно изготавливается на производственном комплексе "Салют" Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в "Ростех"). Для ускорения работ и сокращения расходов конструкторы максимально используют в проекте МиГ-УТС имеющийся в ОКБ им. А. И. Микояна задел, в том числе ранее созданный проект учебно-тренировочного самолета повышенной подготовки МиГ-АТ. В частности, основой для кабины нового самолета послужила хорошо себя показавшая при испытаниях кабина МиГ-АТ.

https://ria.ru/20231202/istrebiteli-1913312888.html

https://ria.ru/20231107/perekhvat-1907909611.html

https://ria.ru/20230727/samolet-1886510103.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, безопасность, ростех, aero l-39 albatros