https://ria.ru/20231228/samolet-1918606916.html

В Якутии Ан-24 приземлился вместо ВПП на реку Колыму

В Якутии Ан-24 приземлился вместо ВПП на реку Колыму - РИА Новости, 28.12.2023

В Якутии Ан-24 приземлился вместо ВПП на реку Колыму

Самолет Ан-24 в Якутии приземлился вместо взлетно-посадочной полосы на реку Колыму, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T06:21

2023-12-28T06:21

2023-12-28T12:31

среднеколымск

ан-24

происшествия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Самолет Ан-24 в Якутии приземлился вместо взлетно-посадочной полосы на реку Колыму, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Экипаж и пассажиры не пострадали, произведена их эвакуация. <...> По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна", — уточнили в ведомстве.По данным прокуратуры, утром 28 декабря Ан-24, выполнявший пассажирский рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск, при заходе на посадку отклонился от ВПП и сел на песчаную косу реки.Как уточнили в Росавиации, инцидент произошел в 3:45 мск при посадке в Зырянке. Самолет принадлежал "Полярным авиалиниям", на его борту находились 30 человек, включая двух детей, и четверо членов экипажа.Обстоятельства ЧП устанавливаются, транспортная прокуратура и Следственный комитет начали проверки. Самолет, по предварительным данным, не поврежден, решение о его буксировке в аэропорт примут позже.

https://ria.ru/20231226/samolet-1918093199.html

среднеколымск

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среднеколымск, ан-24, происшествия