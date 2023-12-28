https://ria.ru/20231228/rzhd-1918595116.html

РЖД возглавили рейтинг 50 крупнейших работодателей России по версии Forbes

РЖД возглавили рейтинг 50 крупнейших работодателей России по версии Forbes - РИА Новости, 28.12.2023

РЖД возглавили рейтинг 50 крупнейших работодателей России по версии Forbes

Forbes опубликовал рейтинг из 50 крупнейших работодателей России, первое место в нем заняла компания "Российские железные дороги" (РЖД), список опубликован на... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T01:12

2023-12-28T01:12

2023-12-28T05:52

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Forbes опубликовал рейтинг из 50 крупнейших работодателей России, первое место в нем заняла компания "Российские железные дороги" (РЖД), список опубликован на сайте журнала."Forbes впервые публикует рейтинг 50 крупнейших работодателей России... Первое место в этом рейтинге заняла компания "Российские железные дороги" (РЖД), образованная на базе министерства путей сообщений России... На конец 2022 года в компании работало 701 200 человек", - говорится в сообщении. На втором месте расположилась крупнейшая компания по выручке, прибыли и инвестициям в 2022 году — "Газпром". Так, сейчас в структуру компании входят не только газовые активы, но и нефтяные ("Газпром нефть"), предприятия электроэнергетики ("Мосэнерго", "ОГК-2" и другие), газо- и нефтехимические заводы. На конец 2022 года в группе "Газпром" работали 492 200 человек.Третье место у торгового холдинга "Магнит". Компания управляет магазинами "Магнит" и "Дикси", суперсторами "Магнит Экстра", магазинами непродовольственных товаров "Магнит Косметик", дискаунтерами "Моя цена" и сетью аптек "Магнит Аптека". На четвертом месте идет главный конкурент "Магнита" — холдинг X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"). Замыкает пятерку в рейтинге крупная российская нефтегазовая компания "Роснефть". Далее в рейтинге 50 крупнейших работодателей России идет государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", на седьмом месте расположилось акционерное общество "Почта России", на восьмом — энергетическая компания "Россети", а на девятом — финансовый конгломерат "Сбербанк". Десятку замыкает государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос". Также в рейтинг 50 крупнейших работодателей вошли: банк "ВТБ", крупнейшая нефтяная компания "Лукойл", российская компания "МТС", маркетплейс Ozon.

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