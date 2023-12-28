https://ria.ru/20231228/rumyniya-1918667396.html

Жителям Румынии откроют морские и воздушные границы Шенгена

Жителям Румынии откроют морские и воздушные границы Шенгена - РИА Новости, 28.12.2023

Жителям Румынии откроют морские и воздушные границы Шенгена

Премьер Румынии Марчел Чолаку сообщил, что с марта будущего года для румынских жителей будут отменены воздушные и морские границы Шенгенской зоны. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:07

2023-12-28T11:07

2023-12-28T11:07

в мире

румыния

шенгенская зона

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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку сообщил, что с марта будущего года для румынских жителей будут отменены воздушные и морские границы Шенгенской зоны. "Спустя 13 лет Румыния наконец войдет в Шенген! У нас есть политическое соглашение по этому поводу! С марта следующего года румыны смогут воспользоваться преимуществами Шенгенской зоны по воздуху и по морю", - написал Чолаку на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, это значит, что порт Констанца увеличит свое значение в геометрической прогрессии. "Я также убежден, что в 2024 году мы закроем переговоры и по сухопутной границе... Я благодарю всех участников, и особенно моих коллег в этом правительстве, которые продолжили усилия, хотя в прошлом году Шенгенская дверь казалась полностью закрытой", - добавил премьер. Совет Евросоюза на уровне глав МВД в декабре прошлого года согласовал присоединение Хорватии к Шенгену, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Вена заблокировала прием в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, объяснив это слабыми усилия обеих стран противодействовать нелегальной миграции через свою территорию. Нелегальная миграция представляет угрозу безопасности не только для Австрии, но для всего ЕС, заявил канцлер Карл Нехаммер ("Народная партия Австрии"). Решение Вены ранее вызвало жесткую критику в Болгарии и Румынии. Немецкие "Зеленые" в лице главы МИД ФРГ Анналены Бербок призвали коалиционное австрийское правительство, куда входят Народная партия Австрии и "Зеленые", пересмотреть свою позицию по вопросу о вето.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231217/spor-1916270635.html

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румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, румыния, шенгенская зона