https://ria.ru/20231228/rpts-1918602195.html

РПЦ призвала законодателей ориентироваться на новый документ Церкви о детях

РПЦ призвала законодателей ориентироваться на новый документ Церкви о детях - РИА Новости, 28.12.2023

РПЦ призвала законодателей ориентироваться на новый документ Церкви о детях

Принятый синодом Русской православной церкви документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" может стать "нравственным императивом" для... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T04:39

2023-12-28T04:39

2023-12-28T10:28

религия

федор лукьянов

россия

русская православная церковь

госдума рф

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Принятый синодом Русской православной церкви документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" может стать "нравственным императивом" для законотворчества в сфере охраны здоровья женщин и защиты жизни ребенка, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В среду Синод РПЦ принял "с последующим утверждением Архиерейским собором" документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия". В нем говорится, что человек имеет право на жизнь с момента зачатия. В РПЦ считают аборт убийством, грехом и выступают против прерывания беременности не по медицинским показаниям. "В документе много очень важных и нужных нравственных императивов, которые должны стать ориентирами для совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья женщин и защиты жизни ребенка. Особо выделю слова о недопустимости манипуляций с эмбрионами, о важности комплексных мер поддержки беременных женщин, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, о позиции Церкви в отношении родственников, которые могли тем или иным образом способствовать принятию женщиной решения об аборте, о духовной ответственности врачей за совершение детоубийства", - сказал Лукьянов. Он также обратил внимание на изложенный в документе тезис о том, что Церковь "благословляет все общественные усилия, направленные к защите материнства и деторождения, призывает государство к законодательной поддержке охраны жизни и здоровья еще нерожденных младенцев". "Все нравственные и верующие люди России ждут в наступающем году от законодателей и руководителей регионов активной работы по ограничению абортов. Уверен, что приоритет духовного над материальным, а также крепкая семья как ценность, входящая в перечень традиционных, позволят нашему государству остановить преступный бизнес (частных клиник) на абортах, поддержать таким образом репродуктивное здоровье женщин, защитить и укрепить в общественном сознании право на материнство, провозглашенное конституцией страны", - подчеркнул священник. Кроме того Лукьянов призвал "внимательно читать тексты выступлений первых лиц государства". "Несмотря на усилия пропагандистов абортов, ни президент России, ни Госдума не высказывались против продуманного ограничения неоправданно широкой доступности этой безнравственной процедуры (против запретов абортов в частных клиниках). Особо хотел бы обратить внимание наших чиновников и губернаторов на слова нашего президента о том, что ребенок - это "дар Божий", о том, что в сфере абортов надо "наводить порядок", - заключил собеседник агентства. Документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" развивает текст "Основы социальной концепции РПЦ", принятый еще в 2000 году. В новом документе указывается, что "Церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству, независимо от срока беременности и способа его совершения". Уточняется, что люди, подтолкнувшие женщину к совершению аборта, "являясь его соучастниками, должны подвергаться не менее строгим каноническим прещениям, чем прещения за сознательно совершенный аборт". Кроме того в РПЦ призывали государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям христианской совести. К социальным причинам, подталкивающим женщин к аборту, в документе отнесли "разрушение института семьи, ориентацию на индивидуалистические ценности, пропаганду и доступность абортов". Авторы поддержали создание в Церкви, а также в структуре государственных и муниципальных учреждений кризисных центров помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также в РПЦ назвали недопустимыми "любые манипуляции с эмбрионами, предполагающие их умерщвление", и высказались против фетальной терапии, предусматривающей использование тканей и органов эмбрионов человека, абортированных на разных стадиях развития, в научно-исследовательских целях, а также для лечения заболеваний, в сфере эстетической медицины и косметологии. Недопустимым в Церкви сочли и использование средств контрацепции, "носящих абортивный характер", и призвали маркировать "медицинские препараты, имеющие абортивный характер".

https://ria.ru/20231225/abort-1917896028.html

https://ria.ru/20231220/rpts-1917019550.html

https://rsport.ria.ru/20231130/patriarkh-1912971723.html

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федор лукьянов, россия, русская православная церковь, госдума рф