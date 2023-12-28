https://ria.ru/20231228/rossiya-1918695523.html

Россия стала существенно крепче и сильнее за год, заявил Лавров

Россия стала существенно крепче и сильнее за год, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023

Россия стала существенно крепче и сильнее за год, заявил Лавров

Россия в уходящем 2023 году стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:40

2023-12-28T11:40

2023-12-28T11:56

россия

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в уходящем 2023 году стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас..., Россия стала за этот год существенно крепче, и единство нашего народа возросло значительно", - заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Министр уверен, что Запад рассчитывал на разобщение жителей РФ, выступление против спецоперации, "а они добились сплочения страны, сплочения народа".

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, политика