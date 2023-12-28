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Россия стала существенно крепче и сильнее за год, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
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11:40 28.12.2023 (обновлено: 11:56 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/rossiya-1918695523.html
Россия стала существенно крепче и сильнее за год, заявил Лавров
Россия стала существенно крепче и сильнее за год, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
Россия стала существенно крепче и сильнее за год, заявил Лавров
Россия в уходящем 2023 году стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:40
2023-12-28T11:56
россия
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в уходящем 2023 году стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас..., Россия стала за этот год существенно крепче, и единство нашего народа возросло значительно", - заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Министр уверен, что Запад рассчитывал на разобщение жителей РФ, выступление против спецоперации, "а они добились сплочения страны, сплочения народа".
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4.7
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Лавров: Россия за последний год стала существенно крепче
Лавров: Россия за последний год стала существенно крепче и сильнее
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россия, сергей лавров, политика
Россия, Сергей Лавров, Политика
Россия стала существенно крепче и сильнее за год, заявил Лавров

Лавров: Россия стала существенно крепче и сильнее за последний год

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия в уходящем 2023 году стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас..., Россия стала за этот год существенно крепче, и единство нашего народа возросло значительно", - заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Министр уверен, что Запад рассчитывал на разобщение жителей РФ, выступление против спецоперации, "а они добились сплочения страны, сплочения народа".
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