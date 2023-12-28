https://ria.ru/20231228/rossiya-1918694846.html
Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров
Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:39
2023-12-28T11:39
2023-12-28T11:56
россия
украина
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине."Победа у нас была не только дипломатическая. Прежде всего, это победа, которая куется на передовой, в зоне СВО. Но без тыла, без всенародной поддержки там результаты были бы иные. Весь наш народ, все наше руководство во главе с президентом обеспечивают движение вперед, оно на лицо", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о главной дипломатической победе РФ в 2023 году."Практически вся страна, все слои общества работали на победу и продолжают работать на победу", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20231228/dollar-1918704567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сергей лавров, политика
Россия, Украина, Сергей Лавров, Политика
Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров
Лавров: весь народ России обеспечивает движение к победе, в том числе в зоне СВО