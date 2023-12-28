Рейтинг@Mail.ru
Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 28.12.2023 (обновлено: 11:56 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/rossiya-1918694846.html
Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров
Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023
Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:39
2023-12-28T11:56
россия
украина
сергей лавров
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине."Победа у нас была не только дипломатическая. Прежде всего, это победа, которая куется на передовой, в зоне СВО. Но без тыла, без всенародной поддержки там результаты были бы иные. Весь наш народ, все наше руководство во главе с президентом обеспечивают движение вперед, оно на лицо", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о главной дипломатической победе РФ в 2023 году."Практически вся страна, все слои общества работали на победу и продолжают работать на победу", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20231228/dollar-1918704567.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей лавров, политика
Россия, Украина, Сергей Лавров, Политика
Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров

Лавров: весь народ России обеспечивает движение к победе, в том числе в зоне СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине.
"Победа у нас была не только дипломатическая. Прежде всего, это победа, которая куется на передовой, в зоне СВО. Но без тыла, без всенародной поддержки там результаты были бы иные. Весь наш народ, все наше руководство во главе с президентом обеспечивают движение вперед, оно на лицо", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о главной дипломатической победе РФ в 2023 году.
"Практически вся страна, все слои общества работали на победу и продолжают работать на победу", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Доллар превращается в средство смены режимов, заявил Лавров
11:52
 
РоссияУкраинаСергей ЛавровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала