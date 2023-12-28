https://ria.ru/20231228/rossiya-1918694846.html

Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров

Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023

Весь народ России обеспечивает движение к победе, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:39

2023-12-28T11:39

2023-12-28T11:56

россия

украина

сергей лавров

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине."Победа у нас была не только дипломатическая. Прежде всего, это победа, которая куется на передовой, в зоне СВО. Но без тыла, без всенародной поддержки там результаты были бы иные. Весь наш народ, все наше руководство во главе с президентом обеспечивают движение вперед, оно на лицо", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о главной дипломатической победе РФ в 2023 году."Практически вся страна, все слои общества работали на победу и продолжают работать на победу", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20231228/dollar-1918704567.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сергей лавров, политика