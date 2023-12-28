Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал сроки появления роботов, способных к эмпатии и мышлению - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/roboty-1918598918.html
Эксперт назвал сроки появления роботов, способных к эмпатии и мышлению
Эксперт назвал сроки появления роботов, способных к эмпатии и мышлению - РИА Новости, 28.12.2023
Эксперт назвал сроки появления роботов, способных к эмпатии и мышлению
Восстание роботов возможно в случае, когда машины начнут осознавать себя как личности - но пока что искусственный интеллект не предусматривает этого,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T03:25
2023-12-28T03:25
техас
tesla motors
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914179127_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f90e8184e7d6ea0080a396986f080a1f.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Восстание роботов возможно в случае, когда машины начнут осознавать себя как личности - но пока что искусственный интеллект не предусматривает этого, технологии, способные к эмпатии и мышлению, могут появиться не ранее 2050 года, заявил РИА Новости эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. Во вторник Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас. Как пишет газета, инцидент произошел в 2021-м, когда рабочего схватила машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Из-за этого сотрудник получил открытую рану, а робот запачкал помещение завода кровью, уточнялось в материале. "То, что подразумевается под восстанием машин, должно начаться с осознания машиной себя как личности. Все существующие нейросетевые ИИ-модели этого не предусматривают. Они лишь способны повторять то, чему были заранее обучены. По общей оценке, ИИ способный к эмпатии и креативному мышлению не сможет появиться до 2050 года", - сказал Бедеров. Однако он отметил, что уже сегодня возможен другой сценарий "восстания" - это недокументированное задействование роботов во время хакерской атаки или диверсии. Чтобы это предотвратить, по мнению эксперта, следует контролировать каждое действие нейросети, отслеживать контент, который генерирует ИИ, а также данные пользователей, которые запрашивают этот контент. Комментируя случай в Техасе, Бедеров объяснил, что такие ситуации чаще всего связаны с тем, что сотрудники не соблюдают требования техники безопасности на производстве. "Упомянутый робот — это не более чем автоматизированный манипулятор, предназначенный для перемещения отлитых деталей для автомобилей. Он не может быть обвешан камерами и лидарами со всех сторон, чтобы фиксировать появление у него на пути человека. Тем более, что быть его на этом пути не должно. Перемещения людей по таким производствам жестко регламентируются", - добавил он.
https://ria.ru/20231227/robot-1918349988.html
https://ria.ru/20231219/rosatom-1916712883.html
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914179127_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3de3fa07e947460139876c57c5b8c66f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
техас, tesla motors, в мире
Техас, Tesla motors, В мире
Эксперт назвал сроки появления роботов, способных к эмпатии и мышлению

Эксперт Бедеров: мыслящих роботов с эмпатией могут создать не ранее 2050 года

© iStock.com / demaerreЖенщина с роботом в офисе
Женщина с роботом в офисе - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© iStock.com / demaerre
Женщина с роботом в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Восстание роботов возможно в случае, когда машины начнут осознавать себя как личности - но пока что искусственный интеллект не предусматривает этого, технологии, способные к эмпатии и мышлению, могут появиться не ранее 2050 года, заявил РИА Новости эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.
Во вторник Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас. Как пишет газета, инцидент произошел в 2021-м, когда рабочего схватила машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Из-за этого сотрудник получил открытую рану, а робот запачкал помещение завода кровью, уточнялось в материале.
Рабочие на заводе Tesla - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
На заводе Tesla в Техасе робот напал на сотрудника из-за сбоя, пишут СМИ
Вчера, 04:41
"То, что подразумевается под восстанием машин, должно начаться с осознания машиной себя как личности. Все существующие нейросетевые ИИ-модели этого не предусматривают. Они лишь способны повторять то, чему были заранее обучены. По общей оценке, ИИ способный к эмпатии и креативному мышлению не сможет появиться до 2050 года", - сказал Бедеров.
Однако он отметил, что уже сегодня возможен другой сценарий "восстания" - это недокументированное задействование роботов во время хакерской атаки или диверсии. Чтобы это предотвратить, по мнению эксперта, следует контролировать каждое действие нейросети, отслеживать контент, который генерирует ИИ, а также данные пользователей, которые запрашивают этот контент.
Комментируя случай в Техасе, Бедеров объяснил, что такие ситуации чаще всего связаны с тем, что сотрудники не соблюдают требования техники безопасности на производстве. "Упомянутый робот — это не более чем автоматизированный манипулятор, предназначенный для перемещения отлитых деталей для автомобилей. Он не может быть обвешан камерами и лидарами со всех сторон, чтобы фиксировать появление у него на пути человека. Тем более, что быть его на этом пути не должно. Перемещения людей по таким производствам жестко регламентируются", - добавил он.
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Росатом представил промышленные роботы на чемпионате в Москве
19 декабря, 16:01
 
ТехасTesla motorsВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала