https://ria.ru/20231228/rezhisser-1918761854.html

В Забайкалье сняли бурятскую пародию на сериал "Слово пацана"

В Забайкалье сняли бурятскую пародию на сериал "Слово пацана" - РИА Новости, 28.12.2023

В Забайкалье сняли бурятскую пародию на сериал "Слово пацана"

Забайкальский сценарист и режиссер Баяр Барадиев снял бурятскую пародию на сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" - "Слово чабана. Кровь в колбасе",... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:16

2023-12-28T14:16

2023-12-28T14:54

забайкальский край

карымский район

культура

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ЧИТА, 28 дек - РИА Новости. Забайкальский сценарист и режиссер Баяр Барадиев снял бурятскую пародию на сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" - "Слово чабана. Кровь в колбасе", сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края. "Это классная идея, она родилась спонтанно, мы быстро ее сняли, быстро смонтировали, надеемся на то, что она понравится нашим землякам и станет своеобразным подарком для забайкальцев к Новому году", - цитируются в сообщении слова Барадиева. Съёмки проходили на этой неделе в Карымском районе Забайкальского края. Главную роль чабана исполнил Цэдаши Барадишириев, в ролике можно увидеть и самого Баяра. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", повествующий о молодежных преступных группировках на фоне перестройки, вышел в онлайн-кинотеатрах Wink и Start и вызвал значительный резонанс.

https://ria.ru/20231226/realnost-1918178881.html

забайкальский край

карымский район

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забайкальский край, карымский район