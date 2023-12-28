https://ria.ru/20231228/rezhisser-1918761854.html
В Забайкалье сняли бурятскую пародию на сериал "Слово пацана"
В Забайкалье сняли бурятскую пародию на сериал "Слово пацана" - РИА Новости, 28.12.2023
В Забайкалье сняли бурятскую пародию на сериал "Слово пацана"
Забайкальский сценарист и режиссер Баяр Барадиев снял бурятскую пародию на сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" - "Слово чабана. Кровь в колбасе",... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:16
2023-12-28T14:16
2023-12-28T14:54
забайкальский край
карымский район
культура
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ЧИТА, 28 дек - РИА Новости. Забайкальский сценарист и режиссер Баяр Барадиев снял бурятскую пародию на сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" - "Слово чабана. Кровь в колбасе", сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края. "Это классная идея, она родилась спонтанно, мы быстро ее сняли, быстро смонтировали, надеемся на то, что она понравится нашим землякам и станет своеобразным подарком для забайкальцев к Новому году", - цитируются в сообщении слова Барадиева. Съёмки проходили на этой неделе в Карымском районе Забайкальского края. Главную роль чабана исполнил Цэдаши Барадишириев, в ролике можно увидеть и самого Баяра. Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", повествующий о молодежных преступных группировках на фоне перестройки, вышел в онлайн-кинотеатрах Wink и Start и вызвал значительный резонанс.
https://ria.ru/20231226/realnost-1918178881.html
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забайкальский край, карымский район
Забайкальский край, Карымский район, Культура
В Забайкалье сняли бурятскую пародию на сериал "Слово пацана"
Забайкальский режиссер Барадиев снял бурятскую пародию на "Слово пацана"