https://ria.ru/20231228/rets-1918681597.html

РЭЦ расскажет какие знания необходимы для работы с зарубежными партнерами

РЭЦ расскажет какие знания необходимы для работы с зарубежными партнерами - РИА Новости, 28.12.2023

РЭЦ расскажет какие знания необходимы для работы с зарубежными партнерами

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о запуске нового проекта, который поможет экспортерам успешно выходить на зарубежные рынки, с 1 декабря... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:27

2023-12-28T11:27

2023-12-28T11:27

экономика

россия

узбекистан

китай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о запуске нового проекта, который поможет экспортерам успешно выходить на зарубежные рынки, с 1 декабря 2023 года экспортеры могут принимать участие в экспертных консультациях в формате вебинаров по услугам технического регулирования и патентования, сообщает центр."Первые два вебинара уже состоялись. На них присутствовали представители около 200 компаний, заинтересованных в выходе на рынок Китая и Турции", - говорится в сообщении.В рамках вебинаров специалисты РЭЦ и приглашенные эксперты рассмотрели вопросы обязательных и добровольных требований к продукции, процедур оценки соответствия в указанных странах экспорта, правовой охраны товарных знаков и изобретений, защиты бренда за границей, а также продвижения с помощью сертификата "Сделано в России", управления своими нематериальными активами за рубежом и получения лицензий на экспорт в электронном виде.Вебинары продолжаются в среднем два часа, выступают как правило два приглашенных эксперта по различным тематикам и два-три эксперта от РЭЦ. Специалисты после своих выступлений стараются ответить на максимальное количество вопросов, которые участники вебинара могут задавать в чате. Если в рамках мероприятия они не успевают ответить на вопрос, то присутствующие могут направить его на электронную почту Центра экспертной поддержки или обратиться за консультацией по сертификации или интеллектуальной собственности.После вебинара участникам направляются видеозапись, презентации всех спикеров, в том числе внешних, и контакты, по которым можно с ними связаться и обсудить дальнейшее сотрудничество.31 января 2024 года состоится следующий вебинар, посвященный особенностям сертификации промышленной и пищевой продукции в Узбекистане. Вебинар проведут специалисты РЭЦ и эксперты из Узбекистана. Регистрация на консультацию будет открыта на сайте РЭЦ в начале следующего года на странице. Участие в вебинарах бесплатное для всех желающих."Участие в групповых консультациях РЭЦ является удобным и эффективным способом получить актуальную и полезную информацию о процессе экспорта. Благодаря экспертным консультациям, предоставляемым Российским экспортным центром, многие компании смогут успешно преодолеть преграды, связанные с входом на международный рынок, и получить максимальные выгоды от своей экспортной деятельности", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

https://ria.ru/20231227/podderzhka_eksporta-1918416609.html

https://ria.ru/20231227/podderzhka_eksporta-1918416609.html

россия

узбекистан

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, узбекистан, китай, российский экспортный центр (рэц)