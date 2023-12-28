Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ расскажет какие знания необходимы для работы с зарубежными партнерами - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/rets-1918681597.html
РЭЦ расскажет какие знания необходимы для работы с зарубежными партнерами
РЭЦ расскажет какие знания необходимы для работы с зарубежными партнерами - РИА Новости, 28.12.2023
РЭЦ расскажет какие знания необходимы для работы с зарубежными партнерами
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о запуске нового проекта, который поможет экспортерам успешно выходить на зарубежные рынки, с 1 декабря... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:27
2023-12-28T11:27
экономика
россия
узбекистан
китай
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о запуске нового проекта, который поможет экспортерам успешно выходить на зарубежные рынки, с 1 декабря 2023 года экспортеры могут принимать участие в экспертных консультациях в формате вебинаров по услугам технического регулирования и патентования, сообщает центр."Первые два вебинара уже состоялись. На них присутствовали представители около 200 компаний, заинтересованных в выходе на рынок Китая и Турции", - говорится в сообщении.В рамках вебинаров специалисты РЭЦ и приглашенные эксперты рассмотрели вопросы обязательных и добровольных требований к продукции, процедур оценки соответствия в указанных странах экспорта, правовой охраны товарных знаков и изобретений, защиты бренда за границей, а также продвижения с помощью сертификата "Сделано в России", управления своими нематериальными активами за рубежом и получения лицензий на экспорт в электронном виде.Вебинары продолжаются в среднем два часа, выступают как правило два приглашенных эксперта по различным тематикам и два-три эксперта от РЭЦ. Специалисты после своих выступлений стараются ответить на максимальное количество вопросов, которые участники вебинара могут задавать в чате. Если в рамках мероприятия они не успевают ответить на вопрос, то присутствующие могут направить его на электронную почту Центра экспертной поддержки или обратиться за консультацией по сертификации или интеллектуальной собственности.После вебинара участникам направляются видеозапись, презентации всех спикеров, в том числе внешних, и контакты, по которым можно с ними связаться и обсудить дальнейшее сотрудничество.31 января 2024 года состоится следующий вебинар, посвященный особенностям сертификации промышленной и пищевой продукции в Узбекистане. Вебинар проведут специалисты РЭЦ и эксперты из Узбекистана. Регистрация на консультацию будет открыта на сайте РЭЦ в начале следующего года на странице. Участие в вебинарах бесплатное для всех желающих."Участие в групповых консультациях РЭЦ является удобным и эффективным способом получить актуальную и полезную информацию о процессе экспорта. Благодаря экспертным консультациям, предоставляемым Российским экспортным центром, многие компании смогут успешно преодолеть преграды, связанные с входом на международный рынок, и получить максимальные выгоды от своей экспортной деятельности", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
https://ria.ru/20231227/podderzhka_eksporta-1918416609.html
https://ria.ru/20231227/podderzhka_eksporta-1918416609.html
россия
узбекистан
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, узбекистан, китай, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Узбекистан, Китай, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ расскажет какие знания необходимы для работы с зарубежными партнерами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о запуске нового проекта, который поможет экспортерам успешно выходить на зарубежные рынки, с 1 декабря 2023 года экспортеры могут принимать участие в экспертных консультациях в формате вебинаров по услугам технического регулирования и патентования, сообщает центр.
"Первые два вебинара уже состоялись. На них присутствовали представители около 200 компаний, заинтересованных в выходе на рынок Китая и Турции", - говорится в сообщении.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
РЭЦ оказал поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов
Вчера, 12:38
В рамках вебинаров специалисты РЭЦ и приглашенные эксперты рассмотрели вопросы обязательных и добровольных требований к продукции, процедур оценки соответствия в указанных странах экспорта, правовой охраны товарных знаков и изобретений, защиты бренда за границей, а также продвижения с помощью сертификата "Сделано в России", управления своими нематериальными активами за рубежом и получения лицензий на экспорт в электронном виде.
Вебинары продолжаются в среднем два часа, выступают как правило два приглашенных эксперта по различным тематикам и два-три эксперта от РЭЦ. Специалисты после своих выступлений стараются ответить на максимальное количество вопросов, которые участники вебинара могут задавать в чате. Если в рамках мероприятия они не успевают ответить на вопрос, то присутствующие могут направить его на электронную почту Центра экспертной поддержки или обратиться за консультацией по сертификации или интеллектуальной собственности.
После вебинара участникам направляются видеозапись, презентации всех спикеров, в том числе внешних, и контакты, по которым можно с ними связаться и обсудить дальнейшее сотрудничество.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
РЭЦ оказал поддержку экспорту во Вьетнам на 133 миллиона долларов
Вчера, 12:38
31 января 2024 года состоится следующий вебинар, посвященный особенностям сертификации промышленной и пищевой продукции в Узбекистане. Вебинар проведут специалисты РЭЦ и эксперты из Узбекистана. Регистрация на консультацию будет открыта на сайте РЭЦ в начале следующего года на странице. Участие в вебинарах бесплатное для всех желающих.
"Участие в групповых консультациях РЭЦ является удобным и эффективным способом получить актуальную и полезную информацию о процессе экспорта. Благодаря экспертным консультациям, предоставляемым Российским экспортным центром, многие компании смогут успешно преодолеть преграды, связанные с входом на международный рынок, и получить максимальные выгоды от своей экспортной деятельности", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
 
ЭкономикаРоссияУзбекистанКитайРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала