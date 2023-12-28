https://ria.ru/20231228/razboy-1918773766.html

Двое студентов из Египта ограбили пермяка, а потом уверяли, что были пьяны

Двое студентов из Египта ограбили пермяка, а потом уверяли, что были пьяны - РИА Новости, 28.12.2023

Двое студентов из Египта ограбили пермяка, а потом уверяли, что были пьяны

Двое студентов из Египта в Перми бутылкой ударили по голове мужчину с рюкзаком, похитили у него ноутбук и гаджеты, а перед арестом уверяли, что были пьяны,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:04

2023-12-28T15:04

2023-12-28T15:04

происшествия

египет

россия

пермь

пермский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Двое студентов из Египта в Перми бутылкой ударили по голове мужчину с рюкзаком, похитили у него ноутбук и гаджеты, а перед арестом уверяли, что были пьяны, сообщает краевая полиция. По данным ведомства, ночью во дворе домов на улице Народовольческой в Перми (вблизи ТРК "Семья") двое граждан Египта, приехавшие учиться в местном вузе, напали на 51-летнего мужчину. Их привлекли ноутбук и другие гаджеты, которые лежали в рюкзаке прохожего. Студенты несколько раз ударили жертву бутылкой по голове и телу, забрали рюкзак с техникой и убежали. Ущерб превысил 70 тысяч рублей. "Оперативники уголовного розыска… задержали двух граждан Египта, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Оба фигуранта заключены под стражу", - говорится в сообщении. По горячим следам полицейские вычислили и задержали нападавших. Одному студенту из Египта 21 год, второму - 22 года. Сотрудникам МВД юноши пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину с ноутбуком они приметили в торговом центре, а затем "вели" его до места, где можно напасть. В видео от МВД двое парней сзади нападают на мужчину, бьют его бутылкой и руками, и по действиям, походке и бегу грабителей сложно заподозрить их в том, что они были пьяны. В высших учебных заведениях Пермского края в 2023 году обучалось более 4 тысяч студентов из-за рубежа, из них около тысячи – из стран Африки.

https://ria.ru/20230817/ograblenie-1890657343.html

https://ria.ru/20230404/razboy-1862994970.html

египет

россия

пермь

пермский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, египет, россия, пермь, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)