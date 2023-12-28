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Двое студентов из Египта ограбили пермяка, а потом уверяли, что были пьяны - РИА Новости, 28.12.2023
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15:04 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/razboy-1918773766.html
Двое студентов из Египта ограбили пермяка, а потом уверяли, что были пьяны
Двое студентов из Египта ограбили пермяка, а потом уверяли, что были пьяны - РИА Новости, 28.12.2023
Двое студентов из Египта ограбили пермяка, а потом уверяли, что были пьяны
Двое студентов из Египта в Перми бутылкой ударили по голове мужчину с рюкзаком, похитили у него ноутбук и гаджеты, а перед арестом уверяли, что были пьяны,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:04
2023-12-28T15:04
происшествия
египет
россия
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Двое студентов из Египта в Перми бутылкой ударили по голове мужчину с рюкзаком, похитили у него ноутбук и гаджеты, а перед арестом уверяли, что были пьяны, сообщает краевая полиция. По данным ведомства, ночью во дворе домов на улице Народовольческой в Перми (вблизи ТРК "Семья") двое граждан Египта, приехавшие учиться в местном вузе, напали на 51-летнего мужчину. Их привлекли ноутбук и другие гаджеты, которые лежали в рюкзаке прохожего. Студенты несколько раз ударили жертву бутылкой по голове и телу, забрали рюкзак с техникой и убежали. Ущерб превысил 70 тысяч рублей. "Оперативники уголовного розыска… задержали двух граждан Египта, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Оба фигуранта заключены под стражу", - говорится в сообщении. По горячим следам полицейские вычислили и задержали нападавших. Одному студенту из Египта 21 год, второму - 22 года. Сотрудникам МВД юноши пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину с ноутбуком они приметили в торговом центре, а затем "вели" его до места, где можно напасть. В видео от МВД двое парней сзади нападают на мужчину, бьют его бутылкой и руками, и по действиям, походке и бегу грабителей сложно заподозрить их в том, что они были пьяны. В высших учебных заведениях Пермского края в 2023 году обучалось более 4 тысяч студентов из-за рубежа, из них около тысячи – из стран Африки.
https://ria.ru/20230817/ograblenie-1890657343.html
https://ria.ru/20230404/razboy-1862994970.html
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происшествия, египет, россия, пермь, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Египет, Россия, Пермь, Пермский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Двое студентов из Египта ограбили пермяка, а потом уверяли, что были пьяны

В Перми двое египтян ограбили мужчину и перед арестом уверяли, что были пьяны

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Двое студентов из Египта в Перми бутылкой ударили по голове мужчину с рюкзаком, похитили у него ноутбук и гаджеты, а перед арестом уверяли, что были пьяны, сообщает краевая полиция.
По данным ведомства, ночью во дворе домов на улице Народовольческой в Перми (вблизи ТРК "Семья") двое граждан Египта, приехавшие учиться в местном вузе, напали на 51-летнего мужчину. Их привлекли ноутбук и другие гаджеты, которые лежали в рюкзаке прохожего. Студенты несколько раз ударили жертву бутылкой по голове и телу, забрали рюкзак с техникой и убежали. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.
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"Оперативники уголовного розыска… задержали двух граждан Египта, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Оба фигуранта заключены под стражу", - говорится в сообщении.
По горячим следам полицейские вычислили и задержали нападавших. Одному студенту из Египта 21 год, второму - 22 года. Сотрудникам МВД юноши пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину с ноутбуком они приметили в торговом центре, а затем "вели" его до места, где можно напасть. В видео от МВД двое парней сзади нападают на мужчину, бьют его бутылкой и руками, и по действиям, походке и бегу грабителей сложно заподозрить их в том, что они были пьяны.
В высших учебных заведениях Пермского края в 2023 году обучалось более 4 тысяч студентов из-за рубежа, из них около тысячи – из стран Африки.
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ПроисшествияЕгипетРоссияПермьПермский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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