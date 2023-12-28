https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918797104.html
Дело об избиении участника СВО передадут в центральный аппарат СК
Дело об избиении участника СВО передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 28.12.2023
Дело об избиении участника СВО передадут в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО в центральный... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:53
2023-12-28T15:53
2023-12-28T15:57
происшествия
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО в центральный аппарат ведомства, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело о нападении в Санкт-Петербурге на участника специальной операции". - говорится в сообщении. Отмечается, что уже двоим соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступлений по факту унижения человеческого достоинства и хулиганства. Эти уголовные дела соединены в одном производстве, обвиняемые арестованы по решению суда. Кроме того, проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих в интернете угрозах физической расправы в отношении нее и сына. Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что инцидент произошел 18 декабря в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, было возбуждено дело по статье "хулиганство". Позднее Следственным комитетом было заведено дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20231226/izbienie-1918278755.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело об избиении участника СВО передадут в центральный аппарат СК
Бастрыкин поручил передать главному управлению СК дело об избиении участника СВО
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО в центральный аппарат ведомства, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
«
"Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело о нападении в Санкт-Петербурге на участника специальной операции". - говорится в сообщении.
СК завершил расследование дела об избиении участника СВО в Забайкалье
Отмечается, что уже двоим соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступлений по факту унижения человеческого достоинства и хулиганства. Эти уголовные дела соединены в одном производстве, обвиняемые арестованы по решению суда.
Кроме того, проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих в интернете угрозах физической расправы в отношении нее и сына.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что инцидент произошел 18 декабря в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, было возбуждено дело по статье "хулиганство". Позднее Следственным комитетом было заведено дело о покушении на убийство.
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