https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918797104.html

Дело об избиении участника СВО передадут в центральный аппарат СК

Дело об избиении участника СВО передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 28.12.2023

Дело об избиении участника СВО передадут в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО в центральный... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:53

2023-12-28T15:53

2023-12-28T15:57

происшествия

россия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО в центральный аппарат ведомства, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело о нападении в Санкт-Петербурге на участника специальной операции". - говорится в сообщении. Отмечается, что уже двоим соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступлений по факту унижения человеческого достоинства и хулиганства. Эти уголовные дела соединены в одном производстве, обвиняемые арестованы по решению суда. Кроме того, проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих в интернете угрозах физической расправы в отношении нее и сына. Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что инцидент произошел 18 декабря в Василеостровском районе Петербурга. Отмечалось, что 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание находившимся рядом двоим мужчинам за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, было возбуждено дело по статье "хулиганство". Позднее Следственным комитетом было заведено дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20231226/izbienie-1918278755.html

https://ria.ru/20231225/zakon-1917963040.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)