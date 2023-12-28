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Посол Японии прокомментировал передачу США ракет для ЗРК Patriot - РИА Новости, 28.12.2023
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17:49 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/rakety-1918823625.html
Посол Японии прокомментировал передачу США ракет для ЗРК Patriot
Посол Японии прокомментировал передачу США ракет для ЗРК Patriot - РИА Новости, 28.12.2023
Посол Японии прокомментировал передачу США ракет для ЗРК Patriot
Передаваемые Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы в Украине, заявил посол Японии в Москве Акира Муто в ходе встречи с замглавы МИД России... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:49
2023-12-28T17:49
в мире
украина
япония
россия
акира муто
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Передаваемые Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы в Украине, заявил посол Японии в Москве Акира Муто в ходе встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко. Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. "Муто заявил, что решение о передаче ракет было принято исключительно ради безопасности Японии, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и что использование ракет не предусмотрено в Украине", - сообщили в посольстве Японии в Москве. Посол также заявил, что Япония будет продолжать стремиться к созданию благоприятных условий безопасности для Японии, а также к диалогу и взаимосвязи в отношениях с Россией, отметили в дипмиссии, указав, что российский дипломат выразил обеспокоенность в связи с возможным использованием ракет ЗРК Patriot в Украине. В свою очередь, как ранее заявило министерство иностранных дел России, Руденко в беседе с послом Японии в Москве указал на шаги Токио, "усугубляющие деградацию отношений и создающие серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231227/raket-1918410476.html
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в мире, украина, япония, россия, акира муто, андрей руденко, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Япония, Россия, Акира Муто, Андрей Руденко, Сергей Лавров, НАТО
Посол Японии прокомментировал передачу США ракет для ЗРК Patriot

Посол Японии: передаваемые США ракеты Patriot не будут использовать на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Передаваемые Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы в Украине, заявил посол Японии в Москве Акира Муто в ходе встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко.
Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Муто заявил, что решение о передаче ракет было принято исключительно ради безопасности Японии, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и что использование ракет не предусмотрено в Украине", - сообщили в посольстве Японии в Москве.
Посол также заявил, что Япония будет продолжать стремиться к созданию благоприятных условий безопасности для Японии, а также к диалогу и взаимосвязи в отношениях с Россией, отметили в дипмиссии, указав, что российский дипломат выразил обеспокоенность в связи с возможным использованием ракет ЗРК Patriot в Украине.
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В свою очередь, как ранее заявило министерство иностранных дел России, Руденко в беседе с послом Японии в Москве указал на шаги Токио, "усугубляющие деградацию отношений и создающие серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаЯпонияРоссияАкира МутоАндрей РуденкоСергей ЛавровНАТО
 
 
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