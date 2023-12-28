https://ria.ru/20231228/pvo-1918854192.html

ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь - РИА Новости, 28.12.2023

ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

Система ПВО отразила атаку украинских войск на город Мелитополь в Запорожской области, уничтожена вражеская цель, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T21:21

2023-12-28T21:21

2023-12-28T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Система ПВО отразила атаку украинских войск на город Мелитополь в Запорожской области, уничтожена вражеская цель, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем", - написал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918768888.html

мелитополь

запорожская область

россия

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в мире, мелитополь, владимир рогов, запорожская область, россия