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ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/pvo-1918854192.html
ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь - РИА Новости, 28.12.2023
ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
Система ПВО отразила атаку украинских войск на город Мелитополь в Запорожской области, уничтожена вражеская цель, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T21:21
2023-12-28T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Система ПВО отразила атаку украинских войск на город Мелитополь в Запорожской области, уничтожена вражеская цель, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем", - написал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918768888.html
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в мире, мелитополь, владимир рогов, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия
ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Система ПВО отразила атаку украинских войск на город Мелитополь в Запорожской области, уничтожена вражеская цель, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«
"В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем", - написал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Российская ПВО сбила два украинских штурмовика и 33 беспилотника
Вчера, 14:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольВладимир РоговЗапорожская областьРоссия
 
 
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