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Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек - РИА Новости, 28.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
13:16 28.12.2023 (обновлено: 17:55 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html
Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек
Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек - РИА Новости, 28.12.2023
Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек
Подготовка документов на доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек, сообщила... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:16
2023-12-28T17:55
выборы президента россии — 2024
политика
донецкая народная республика
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владимир путин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек, сообщила журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова.Всего доверенными лицами кандидата на должность президента России Владимира Путина стали 346 человек. &quot;Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек&quot;, — сказала Суворова.Согласно документу, в списке доверенных лиц есть члены СПЧ Марина Ахмедова, Игорь Ашманов, Юлия Белехова, дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, артисты Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Лариса Долина, Ярослав Дронов, тренер Ирина Винер, телеведущая Юлия Барановская и другие. Группа избирателей в поддержку кандидата Владимира Путина была зарегистрирована 20 декабря. Путин о своем решении баллотироваться на следующий срок сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня начиная с 15 марта.
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политика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, игорь ашманов, юрий башмет
Выборы президента России — 2024, Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Игорь Ашманов, Юрий Башмет
Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек

В список доверенных лиц Путина на выборах вошли Безруков, Долина, Винер и Башмет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек, сообщила журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова.
Всего доверенными лицами кандидата на должность президента России Владимира Путина стали 346 человек.
«

"Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек", — сказала Суворова.

Согласно документу, в списке доверенных лиц есть члены СПЧ Марина Ахмедова, Игорь Ашманов, Юлия Белехова, дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, артисты Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Лариса Долина, Ярослав Дронов, тренер Ирина Винер, телеведущая Юлия Барановская и другие.
Группа избирателей в поддержку кандидата Владимира Путина была зарегистрирована 20 декабря. Путин о своем решении баллотироваться на следующий срок сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня начиная с 15 марта.
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