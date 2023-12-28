https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html

Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек

Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек - РИА Новости, 28.12.2023

Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек

Подготовка документов на доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек, сообщила... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:16

2023-12-28T13:16

2023-12-28T17:55

выборы президента россии — 2024

политика

донецкая народная республика

россия

владимир путин

игорь ашманов

юрий башмет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек, сообщила журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова.Всего доверенными лицами кандидата на должность президента России Владимира Путина стали 346 человек. "Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек", — сказала Суворова.Согласно документу, в списке доверенных лиц есть члены СПЧ Марина Ахмедова, Игорь Ашманов, Юлия Белехова, дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, артисты Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Лариса Долина, Ярослав Дронов, тренер Ирина Винер, телеведущая Юлия Барановская и другие. Группа избирателей в поддержку кандидата Владимира Путина была зарегистрирована 20 декабря. Путин о своем решении баллотироваться на следующий срок сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня начиная с 15 марта.

https://ria.ru/20231228/obraschenie-1918661335.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, игорь ашманов, юрий башмет