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Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек
Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек - РИА Новости, 28.12.2023
Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек
Подготовка документов на доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек, сообщила... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:16
2023-12-28T13:16
2023-12-28T17:55
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек, сообщила журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова.Всего доверенными лицами кандидата на должность президента России Владимира Путина стали 346 человек. "Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек", — сказала Суворова.Согласно документу, в списке доверенных лиц есть члены СПЧ Марина Ахмедова, Игорь Ашманов, Юлия Белехова, дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, артисты Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Лариса Долина, Ярослав Дронов, тренер Ирина Винер, телеведущая Юлия Барановская и другие. Группа избирателей в поддержку кандидата Владимира Путина была зарегистрирована 20 декабря. Путин о своем решении баллотироваться на следующий срок сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня начиная с 15 марта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, игорь ашманов, юрий башмет
Выборы президента России — 2024, Политика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Игорь Ашманов, Юрий Башмет
Число доверенных лиц Путина может составить 600 человек
В список доверенных лиц Путина на выборах вошли Безруков, Долина, Винер и Башмет
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек, сообщила журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова.
Всего доверенными лицами кандидата на должность президента России Владимира Путина
стали 346 человек.
«
"Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек", — сказала Суворова.
Согласно документу, в списке доверенных лиц есть члены СПЧ Марина Ахмедова, Игорь Ашманов, Юлия Белехова, дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, артисты Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Лариса Долина, Ярослав Дронов, тренер Ирина Винер, телеведущая Юлия Барановская и другие.
Группа избирателей в поддержку кандидата Владимира Путина была зарегистрирована 20 декабря. Путин о своем решении баллотироваться на следующий срок сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге
. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая Звезда" Героев России.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня начиная с 15 марта.
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