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Названы города, где российские туристы проведут Рождество - РИА Новости, 28.12.2023
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Туризм
 
02:29 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/puteshestviya-1918310693.html
Названы города, где российские туристы проведут Рождество
Названы города, где российские туристы проведут Рождество - РИА Новости, 28.12.2023
Названы города, где российские туристы проведут Рождество
Эксперты рассказали, где российские туристы проведут рождество, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T02:29
2023-12-28T02:29
туризм
туризм
новости - туризм
россия
москва
санкт-петербург
новый год
рождество христово
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, где российские туристы проведут рождество, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали данные по отельным бронированиям на 7 января. Оказалось, что в этот раз в России останется 55 процентов путешественников, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году.Самым популярным городом в России стала Москва: 22 процента гостиниц на рождественскую ночь забронировано именно там. Далее следуют Санкт-Петербург (13,5 процента) и Сочи (девять процентов). В число лидеров также попали Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Воронеж и Мурманск.Стамбул – самый востребованный у наших соотечественников город за рубежом. Там проведут Рождество девять процентов туристов. Пять процентов отметят праздник в Бангкоке, четыре – на Пхукете, по три процента – в Минске и Дубае.
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россия
москва
санкт-петербург
сочи
стамбул
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туризм, новости - туризм, россия, москва, санкт-петербург, новый год, рождество христово, сочи, стамбул
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Новый год, Рождество Христово, Сочи, Стамбул
Названы города, где российские туристы проведут Рождество

Эксперты: российские туристы проведут Рождество в Москве и Стамбуле

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве
Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, где российские туристы проведут рождество, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали данные по отельным бронированиям на 7 января. Оказалось, что в этот раз в России останется 55 процентов путешественников, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году.
Самым популярным городом в России стала Москва: 22 процента гостиниц на рождественскую ночь забронировано именно там. Далее следуют Санкт-Петербург (13,5 процента) и Сочи (девять процентов). В число лидеров также попали Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Воронеж и Мурманск.
Стамбул – самый востребованный у наших соотечественников город за рубежом. Там проведут Рождество девять процентов туристов. Пять процентов отметят праздник в Бангкоке, четыре – на Пхукете, по три процента – в Минске и Дубае.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияМоскваСанкт-ПетербургНовый годРождество ХристовоСочиСтамбул
 
 
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