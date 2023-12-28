https://ria.ru/20231228/puteshestviya-1918310693.html
Названы города, где российские туристы проведут Рождество
Названы города, где российские туристы проведут Рождество - РИА Новости, 28.12.2023
Названы города, где российские туристы проведут Рождество
Эксперты рассказали, где российские туристы проведут рождество, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T02:29
2023-12-28T02:29
2023-12-28T02:29
туризм
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новости - туризм
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москва
санкт-петербург
новый год
рождество христово
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, где российские туристы проведут рождество, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали данные по отельным бронированиям на 7 января. Оказалось, что в этот раз в России останется 55 процентов путешественников, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году.Самым популярным городом в России стала Москва: 22 процента гостиниц на рождественскую ночь забронировано именно там. Далее следуют Санкт-Петербург (13,5 процента) и Сочи (девять процентов). В число лидеров также попали Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Воронеж и Мурманск.Стамбул – самый востребованный у наших соотечественников город за рубежом. Там проведут Рождество девять процентов туристов. Пять процентов отметят праздник в Бангкоке, четыре – на Пхукете, по три процента – в Минске и Дубае.
https://ria.ru/20231223/retsepty-1915841457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Новый год, Рождество Христово, Сочи, Стамбул
Названы города, где российские туристы проведут Рождество
Эксперты: российские туристы проведут Рождество в Москве и Стамбуле