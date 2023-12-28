https://ria.ru/20231228/puteshestviya-1918310693.html

Названы города, где российские туристы проведут Рождество

Названы города, где российские туристы проведут Рождество - РИА Новости, 28.12.2023

Названы города, где российские туристы проведут Рождество

Эксперты рассказали, где российские туристы проведут рождество, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T02:29

2023-12-28T02:29

2023-12-28T02:29

туризм

туризм

новости - туризм

россия

москва

санкт-петербург

новый год

рождество христово

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали, где российские туристы проведут рождество, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали данные по отельным бронированиям на 7 января. Оказалось, что в этот раз в России останется 55 процентов путешественников, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году.Самым популярным городом в России стала Москва: 22 процента гостиниц на рождественскую ночь забронировано именно там. Далее следуют Санкт-Петербург (13,5 процента) и Сочи (девять процентов). В число лидеров также попали Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Воронеж и Мурманск.Стамбул – самый востребованный у наших соотечественников город за рубежом. Там проведут Рождество девять процентов туристов. Пять процентов отметят праздник в Бангкоке, четыре – на Пхукете, по три процента – в Минске и Дубае.

https://ria.ru/20231223/retsepty-1915841457.html

россия

москва

санкт-петербург

сочи

стамбул

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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