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На украинско-польской границе образовалась пробка свыше тысячи фур - РИА Новости, 28.12.2023
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17:08 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/probka-1918813373.html
На украинско-польской границе образовалась пробка свыше тысячи фур
На украинско-польской границе образовалась пробка свыше тысячи фур - РИА Новости, 28.12.2023
На украинско-польской границе образовалась пробка свыше тысячи фур
Свыше 2,6 тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель госпогранслужбы... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:08
2023-12-28T17:08
в мире
украина
словакия
андрей демченко
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Свыше 2,6 тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. "Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчевая", "Ягодин-Дорохуск". По информации польских пограничников, 2630 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины. Больше всего из них – 1200 напротив Ягодина", - приводит слова Демченко агентство Укринформ. По его словам, перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к росту потока по другим направлениям и как результат - к увеличению очередей. Так, на границе со Словакией в сторону Украины утром ожидали проезда 500 грузовиков. С Венгрией – 650 грузовиков, а с Румынией – 900. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231211/fury-1915028785.html
https://ria.ru/20231208/probka-1914580801.html
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в мире, украина, словакия, андрей демченко
В мире, Украина, Словакия, Андрей Демченко
На украинско-польской границе образовалась пробка свыше тысячи фур

Демченко: 2,6 тысяч фур скопилось на украинско-польской границе из-за блокады

© РИА Новости / Евгений Карасев | Перейти в медиабанкБольшегрузные автомобили
Большегрузные автомобили - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Карасев
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Большегрузные автомобили. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Свыше 2,6 тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчевая", "Ягодин-Дорохуск". По информации польских пограничников, 2630 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины. Больше всего из них – 1200 напротив Ягодина", - приводит слова Демченко агентство Укринформ.
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По его словам, перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к росту потока по другим направлениям и как результат - к увеличению очередей. Так, на границе со Словакией в сторону Украины утром ожидали проезда 500 грузовиков. С Венгрией – 650 грузовиков, а с Румынией – 900.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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8 декабря, 12:58
 
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