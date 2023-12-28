https://ria.ru/20231228/probka-1918813373.html

На украинско-польской границе образовалась пробка свыше тысячи фур

На украинско-польской границе образовалась пробка свыше тысячи фур - РИА Новости, 28.12.2023

На украинско-польской границе образовалась пробка свыше тысячи фур

Свыше 2,6 тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель госпогранслужбы... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:08

2023-12-28T17:08

2023-12-28T17:08

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украина

словакия

андрей демченко

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Свыше 2,6 тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. "Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчевая", "Ягодин-Дорохуск". По информации польских пограничников, 2630 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины. Больше всего из них – 1200 напротив Ягодина", - приводит слова Демченко агентство Укринформ. По его словам, перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к росту потока по другим направлениям и как результат - к увеличению очередей. Так, на границе со Словакией в сторону Украины утром ожидали проезда 500 грузовиков. С Венгрией – 650 грузовиков, а с Румынией – 900. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231211/fury-1915028785.html

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в мире, украина, словакия, андрей демченко