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Суд на Урале вынес приговор двум мужчинам за попытку поджога военкоматов - РИА Новости, 28.12.2023
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12:35 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/prigovor-1918725402.html
Суд на Урале вынес приговор двум мужчинам за попытку поджога военкоматов
Суд на Урале вынес приговор двум мужчинам за попытку поджога военкоматов - РИА Новости, 28.12.2023
Суд на Урале вынес приговор двум мужчинам за попытку поджога военкоматов
Свердловские суды приговорили двух местных жителей к 6 и 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске, сообщает... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:35
2023-12-28T12:35
происшествия
екатеринбург
новоуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Свердловские суды приговорили двух местных жителей к 6 и 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске, сообщает антитеррористическая комиссия региона. "На Урале суд вынес приговоры двум местным жителям, намеревавшимся совершить террористические акты в Екатеринбурге и Новоуральске. Суммарно за решеткой они проведут 24 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, один мужчина был задержан осенью прошлого года при подготовке к поджогу административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга. Обвиняемый, по информации комиссии, был активным сторонником экстремистских организаций и поддерживал государственный переворот в Киеве в 2014 году. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы, из них первые три года – в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Второе дело было возбуждено после того, как житель Новоуральска в феврале текущего года собирался сжечь местный военкомат с помощью самодельных зажигательных устройств. По данным следствия, он в качестве конечной цели видел свержение Конституционного строя России. Решением суда уралец приговорен к 18 годам лишения свободы. Первые четыре года наказания мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима.
https://ria.ru/20231110/podzhog-1908622104.html
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происшествия, екатеринбург, новоуральск
Происшествия, Екатеринбург, Новоуральск
Суд на Урале вынес приговор двум мужчинам за попытку поджога военкоматов

Суд на Урале приговорил двух мужчин к колонии за попытку поджога военкоматов

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Свердловские суды приговорили двух местных жителей к 6 и 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске, сообщает антитеррористическая комиссия региона.
"На Урале суд вынес приговоры двум местным жителям, намеревавшимся совершить террористические акты в Екатеринбурге и Новоуральске. Суммарно за решеткой они проведут 24 года", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, один мужчина был задержан осенью прошлого года при подготовке к поджогу административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга. Обвиняемый, по информации комиссии, был активным сторонником экстремистских организаций и поддерживал государственный переворот в Киеве в 2014 году. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы, из них первые три года – в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.
Второе дело было возбуждено после того, как житель Новоуральска в феврале текущего года собирался сжечь местный военкомат с помощью самодельных зажигательных устройств. По данным следствия, он в качестве конечной цели видел свержение Конституционного строя России. Решением суда уралец приговорен к 18 годам лишения свободы. Первые четыре года наказания мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима.
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