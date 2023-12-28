Суд на Урале вынес приговор двум мужчинам за попытку поджога военкоматов
Суд на Урале приговорил двух мужчин к колонии за попытку поджога военкоматов
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Свердловские суды приговорили двух местных жителей к 6 и 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске, сообщает антитеррористическая комиссия региона.
"На Урале суд вынес приговоры двум местным жителям, намеревавшимся совершить террористические акты в Екатеринбурге и Новоуральске. Суммарно за решеткой они проведут 24 года", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, один мужчина был задержан осенью прошлого года при подготовке к поджогу административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга. Обвиняемый, по информации комиссии, был активным сторонником экстремистских организаций и поддерживал государственный переворот в Киеве в 2014 году. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы, из них первые три года – в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.
Второе дело было возбуждено после того, как житель Новоуральска в феврале текущего года собирался сжечь местный военкомат с помощью самодельных зажигательных устройств. По данным следствия, он в качестве конечной цели видел свержение Конституционного строя России. Решением суда уралец приговорен к 18 годам лишения свободы. Первые четыре года наказания мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима.