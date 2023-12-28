https://ria.ru/20231228/prigovor-1918725402.html

Суд на Урале вынес приговор двум мужчинам за попытку поджога военкоматов

Суд на Урале вынес приговор двум мужчинам за попытку поджога военкоматов - РИА Новости, 28.12.2023

Суд на Урале вынес приговор двум мужчинам за попытку поджога военкоматов

Свердловские суды приговорили двух местных жителей к 6 и 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске, сообщает... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:35

2023-12-28T12:35

2023-12-28T12:35

происшествия

екатеринбург

новоуральск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Свердловские суды приговорили двух местных жителей к 6 и 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске, сообщает антитеррористическая комиссия региона. "На Урале суд вынес приговоры двум местным жителям, намеревавшимся совершить террористические акты в Екатеринбурге и Новоуральске. Суммарно за решеткой они проведут 24 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, один мужчина был задержан осенью прошлого года при подготовке к поджогу административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга. Обвиняемый, по информации комиссии, был активным сторонником экстремистских организаций и поддерживал государственный переворот в Киеве в 2014 году. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы, из них первые три года – в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Второе дело было возбуждено после того, как житель Новоуральска в феврале текущего года собирался сжечь местный военкомат с помощью самодельных зажигательных устройств. По данным следствия, он в качестве конечной цели видел свержение Конституционного строя России. Решением суда уралец приговорен к 18 годам лишения свободы. Первые четыре года наказания мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20231110/podzhog-1908622104.html

https://ria.ru/20230918/arest-1896993363.html

екатеринбург

новоуральск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, новоуральск