https://ria.ru/20231228/prigovor-1918604092.html

Байден подписал Украине смертный приговор

Байден подписал Украине смертный приговор - РИА Новости, 28.12.2023

Байден подписал Украине смертный приговор

Президент США Джо Байден подписал Украине "смертный приговор" своей стратегией по подталкиванию этой бывшей советской республики в НАТО, такое мнение высказала... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:24

2023-12-28T05:24

2023-12-28T11:44

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал Украине "смертный приговор" своей стратегией по подталкиванию этой бывшей советской республики в НАТО, такое мнение высказала в статье для Newsweek экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.Как напомнила автор, "спарринг" между администрацией Белого дома и конгрессом по вопросу дополнительного финансирования Украины закончился тем, что законодатели отложили этот вопрос до января. "Но независимо от того, что произойдет в январе, судьба Украины ясна: больше смертей и разрушений, больше кровопролития в 2024 году", — предупредила она.По ее мнению, Байден несет ответственность за "уничтожение Украины и украинцев". Американский лидер, в прошлом вице-президент при Бараке Обаме и доверенное лицо той администрации по вопросам Украины, вместе со своей командой продолжил опасную стратегию по подталкиванию Киева к членству в НАТО.При этом думать, что Москва позволит альянсу "поглотить Украину", было бы "просто некомпетентно", отметила Коффлер. "Это равносильно подписанию смертного приговора Украине. Ни один здравомыслящий военачальник не позволил бы враждебному альянсу расположиться более чем в тысяче миль от своей границы. Ни один главнокомандующий США не позволил бы Китаю или России разместить свои войска в Мексике или Канаде", — указала автор.В результате Байден решил "использовать американский народ в качестве дойной коровы, а украинцев — в качестве пушечного мяса", при этом для прикрытия своих неудач Вашингтон развернул "пропагандистскую кампанию", настаивая на том, что Штаты помогают Украине, самой коррумпированной стране Европы, "бороться за свою демократию", написала Коффлер.По ее словам, сейчас разрушаются промышленность, инфраструктура и сельскохозяйственный фундамент Украины, страна "обезлюдела". "И все же Байден продолжает попытки заставить конгресс выделить еще миллиарды для киевского режима, уверяя американцев, что победа не за горами. Если конгресс не остановит Байдена, резня украинцев будет продолжаться до 2024 года и далее", — резюмировала автор.Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

https://ria.ru/20231227/strategiya-1918561404.html

https://ria.ru/20231227/pomosch-1918589725.html

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