https://ria.ru/20231228/pridnestrove-1918782445.html

В Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом

В Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом - РИА Новости, 28.12.2023

В Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом

Представители Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в Приднестровье поздравили с наступающим Новым годом миротворцев на постах в зоне безопасности, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:23

2023-12-28T15:23

2023-12-28T15:23

в мире

молдавия

россия

днестр

олег беляков

объединенная контрольная комиссия (окк)

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ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Представители Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в Приднестровье поздравили с наступающим Новым годом миротворцев на постах в зоне безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК, которая является коллективным руководящим органом миротворческой операцией в регионе. Сопредседатели ОКК Александр Андреев от Россия и Олег Беляков от Приднестровья, а также руководитель молдавской делегации в комиссии Сергей Головач посетили шесть постов и вручили миротворцам новогодние подарки. "Вы, военнослужащие Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья, в непростых условиях выполняете священный долг по поддержанию мира на этой земле. Хочу поблагодарить вас за эту миссию", - сказал Беляков, обращаясь к миротворцам. Он отметил, что этой традиции уже 31 год. "Каждый раз мы говорим, что сегодняшний год завершаем достаточно успешно. Мир на берегах Днестра есть. Все задачи, поставленные перед миротворческой операцией, выполнены", - подчеркнул Беляков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20231026/ucheniya-1905469918.html

https://ria.ru/20231024/mirotvortsy-1905045821.html

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днестр

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, днестр, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк)