Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/pridnestrove-1918782445.html
В Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом
В Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом - РИА Новости, 28.12.2023
В Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом
Представители Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в Приднестровье поздравили с наступающим Новым годом миротворцев на постах в зоне безопасности, сообщили... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:23
2023-12-28T15:23
в мире
молдавия
россия
днестр
олег беляков
объединенная контрольная комиссия (окк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855449671_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_6ad33ee85cc36fa5f2535b2c7c67b35d.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Представители Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в Приднестровье поздравили с наступающим Новым годом миротворцев на постах в зоне безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК, которая является коллективным руководящим органом миротворческой операцией в регионе. Сопредседатели ОКК Александр Андреев от Россия и Олег Беляков от Приднестровья, а также руководитель молдавской делегации в комиссии Сергей Головач посетили шесть постов и вручили миротворцам новогодние подарки. "Вы, военнослужащие Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья, в непростых условиях выполняете священный долг по поддержанию мира на этой земле. Хочу поблагодарить вас за эту миссию", - сказал Беляков, обращаясь к миротворцам. Он отметил, что этой традиции уже 31 год. "Каждый раз мы говорим, что сегодняшний год завершаем достаточно успешно. Мир на берегах Днестра есть. Все задачи, поставленные перед миротворческой операцией, выполнены", - подчеркнул Беляков. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20231026/ucheniya-1905469918.html
https://ria.ru/20231024/mirotvortsy-1905045821.html
молдавия
россия
днестр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855449671_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_fa4d7ee55826c51156d03e3929e8ea28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, днестр, олег беляков, объединенная контрольная комиссия (окк)
В мире, Молдавия, Россия, Днестр, Олег Беляков, Объединенная контрольная комиссия (ОКК)
В Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом

В Приднестровье представители ОКК поздравили миротворцев на постах с Новым годом

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Представители Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в Приднестровье поздравили с наступающим Новым годом миротворцев на постах в зоне безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК, которая является коллективным руководящим органом миротворческой операцией в регионе.
Сопредседатели ОКК Александр Андреев от Россия и Олег Беляков от Приднестровья, а также руководитель молдавской делегации в комиссии Сергей Головач посетили шесть постов и вручили миротворцам новогодние подарки.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Приднестровье обеспокоены числом совместных учений Молдавии и НАТО
26 октября, 18:32
"Вы, военнослужащие Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья, в непростых условиях выполняете священный долг по поддержанию мира на этой земле. Хочу поблагодарить вас за эту миссию", - сказал Беляков, обращаясь к миротворцам.
Он отметил, что этой традиции уже 31 год. "Каждый раз мы говорим, что сегодняшний год завершаем достаточно успешно. Мир на берегах Днестра есть. Все задачи, поставленные перед миротворческой операцией, выполнены", - подчеркнул Беляков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Бронетранспортер российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Российские миротворцы выставили семь постов для безопасности в Карабахе
24 октября, 22:26
 
В миреМолдавияРоссияДнестрОлег БеляковОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала