В Приднестровье миротворцев на постах поздравили с Новым годом
В Приднестровье представители ОКК поздравили миротворцев на постах с Новым годом
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкМиротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Миротворцы на блокпосту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Представители Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в Приднестровье поздравили с наступающим Новым годом миротворцев на постах в зоне безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК, которая является коллективным руководящим органом миротворческой операцией в регионе.
Сопредседатели ОКК Александр Андреев от Россия и Олег Беляков от Приднестровья, а также руководитель молдавской делегации в комиссии Сергей Головач посетили шесть постов и вручили миротворцам новогодние подарки.
"Вы, военнослужащие Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровья, в непростых условиях выполняете священный долг по поддержанию мира на этой земле. Хочу поблагодарить вас за эту миссию", - сказал Беляков, обращаясь к миротворцам.
Он отметил, что этой традиции уже 31 год. "Каждый раз мы говорим, что сегодняшний год завершаем достаточно успешно. Мир на берегах Днестра есть. Все задачи, поставленные перед миротворческой операцией, выполнены", - подчеркнул Беляков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.