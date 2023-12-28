https://ria.ru/20231228/premiya-1918777970.html

Правительство учредит ежегодную премию "Наставник года"

Правительство учредит ежегодную премию "Наставник года" - РИА Новости, 28.12.2023

Правительство учредит ежегодную премию "Наставник года"

Правительство учредит ежегодную премию "Наставник года", заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:11

2023-12-28T15:11

2023-12-28T15:47

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство учредит ежегодную премию "Наставник года", заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Законодательно будут предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях. Для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс, а также учредим ежегодную премию "Наставник года", — рассказал он на заседании правительства.Премьер выделил среди задач формирование целостной системы наставничества для детей и молодежи, чтобы воспитательная работа не ограничивалась рамками школы."Для этого задействуем потенциал "Сириуса", платформы "Россия — страна возможностей", движения детей и молодежи. Активнее станем подключать ветеранов боевых действий", — добавил Мишустин.С предложением учредить ежегодную премию "Наставник года" выступил накануне на заседании Государственного совета Владимир Путин. Президент отметил, что шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять все регионы.Глава государства также призвал предусмотреть в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество.

https://ria.ru/20231227/putin-1918542972.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество