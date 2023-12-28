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ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Богданова на выборах - РИА Новости, 28.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:56 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/predstaviteli-1918732379.html
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Богданова на выборах
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Богданова на выборах - РИА Новости, 28.12.2023
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Богданова на выборах
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей Российской партии свободы и справедливости, которая выдвинула Андрея... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:56
2023-12-28T12:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
партия свободы и справедливости
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей Российской партии свободы и справедливости, которая выдвинула Андрея Богданова кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК. В ходе заседания члены ЦИК РФ зарегистрировали трех уполномоченных представителей Российской партии свободы и справедливости - Наталию Балагурову, Ольгу Мелехину, Ильми Шаган. Также уполномоченным представителем Богданова по финансовым вопросам стала Ольга Мелехина. Кроме того, претенденту в кандидаты на должность президента РФ разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов накануне подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России. Решение о его выдвижении от "Российской партии свободы и справедливости" было принято в воскресенье на съезде. Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января. Выдвиженцы от политических партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей. После получения подписных листов Центризбирком проверит их и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.
https://ria.ru/20231228/doverennye-1918675217.html
https://ria.ru/20231226/vybory-1918127656.html
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политика, россия, партия свободы и справедливости
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Партия свободы и справедливости
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Богданова на выборах

ЦИК зарегистрировал трех уполномоченных представителей Богданова на выборах

© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип президентских выборов 2024
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Логотип президентских выборов 2024. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей Российской партии свободы и справедливости, которая выдвинула Андрея Богданова кандидатом на должность президента, следует из постановления ЦИК.
В ходе заседания члены ЦИК РФ зарегистрировали трех уполномоченных представителей Российской партии свободы и справедливости - Наталию Балагурову, Ольгу Мелехину, Ильми Шаган.
Также уполномоченным представителем Богданова по финансовым вопросам стала Ольга Мелехина.
Кроме того, претенденту в кандидаты на должность президента РФ разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов накануне подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России. Решение о его выдвижении от "Российской партии свободы и справедливости" было принято в воскресенье на съезде.
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Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января. Выдвиженцы от политических партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.
После получения подписных листов Центризбирком проверит их и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.
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