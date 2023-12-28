https://ria.ru/20231228/predlozhenie-1918614562.html

В США сделали шокирующее предложение Украине

В США сделали шокирующее предложение Украине - РИА Новости, 28.12.2023

В США сделали шокирующее предложение Украине

Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет The New York Times. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:33

2023-12-28T08:33

2023-12-28T15:17

в мире

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россия

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

евросоюз

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет The New York Times."Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию", — говорится в материале.В статье назвали патовую ситуацию для Киева на фронте "болезненным возвращением в реальный мир": боевые действия истощают как военные, так и человеческие ресурсы Украины, а всеми ожидаемое наступление не смогло даже существенно подвинуть линии обороны.Дальнейшее продолжение конфликта только навредит самой Украине и распространит дестабилизацию по Европе, отметил обозреватель.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231227/general-1918469009.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, политика