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В США сделали шокирующее предложение Украине - РИА Новости, 28.12.2023
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08:33 28.12.2023 (обновлено: 15:17 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/predlozhenie-1918614562.html
В США сделали шокирующее предложение Украине
В США сделали шокирующее предложение Украине - РИА Новости, 28.12.2023
В США сделали шокирующее предложение Украине
Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет The New York Times. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T08:33
2023-12-28T15:17
в мире
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет The New York Times.&quot;Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию&quot;, — говорится в материале.В статье назвали патовую ситуацию для Киева на фронте "болезненным возвращением в реальный мир": боевые действия истощают как военные, так и человеческие ресурсы Украины, а всеми ожидаемое наступление не смогло даже существенно подвинуть линии обороны.Дальнейшее продолжение конфликта только навредит самой Украине и распространит дестабилизацию по Европе, отметил обозреватель.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз, Политика
В США сделали шокирующее предложение Украине

NYT: Украине стоит пойти на переговоры с Россией из-за провалов ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет The New York Times.
«

"Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию", — говорится в материале.

В статье назвали патовую ситуацию для Киева на фронте "болезненным возвращением в реальный мир": боевые действия истощают как военные, так и человеческие ресурсы Украины, а всеми ожидаемое наступление не смогло даже существенно подвинуть линии обороны.
Дальнейшее продолжение конфликта только навредит самой Украине и распространит дестабилизацию по Европе, отметил обозреватель.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о конфликте на Украине
Вчера, 15:22
 
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