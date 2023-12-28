https://ria.ru/20231228/prazdnovanie-1918837528.html

В Пакистане отказались от празднования Нового года

В Пакистане отказались от празднования Нового года - РИА Новости, 28.12.2023

В Пакистане отказались от празднования Нового года

Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар запретил в стране празднования, связанные с Новым годом, в знак солидарности с Палестиной, сообщил... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:08

2023-12-28T19:08

2023-12-28T19:53

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 дек — РИА Новости. Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар запретил в стране празднования, связанные с Новым годом, в знак солидарности с Палестиной, сообщил телеканал Geo."Пакистанский народ находится в печальном состоянии <...>, поэтому, принимая во внимание ситуацию, правительство Пакистана решило запретить все празднования, связанные с Новым годом. Я обращаюсь ко всем пакистанцам: проявите солидарность с угнетенными палестинцами и соблюдайте простоту с рассветом Нового года", — сказал он в телеобращении.О запрете новогодних празднований в честь солидарности с Палестиной также сообщал город Шарджа в ОАЭ. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 20 тысяч, пострадали более 54 тысяч человек. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20231228/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231225/itogi-1917918103.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, пакистан, владимир путин, хамас, оон