В Киеве признали, что начнут терять населенные пункты без помощи США
Депутат Чернев: если США отложат помощь, Киев начнет терять населенные пункты
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. На Украине опасаются, что скоро начнут терять контроль над населенными пунктами, если США будут откладывать выделение новой военной помощи Киеву, заявил в четверг депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
"Сейчас мы теряем некоторые поля, но, если помощь США будет откладываться, мы начнем терять населенные пункты... Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, которую было сложно завоевать этим летом", - сказал Чернев в интервью газете New York Times.
Газета подчеркивает, что российские силы занимают территории, с трудом захваченные летом украинскими войсками в ходе контрнаступления. Теперь после неудавшегося "контрнаступа" украинские войска занимают только оборонительные позиции и испытывают проблемы в сдерживании российского наступления по всей линии фронта, добавляет издание.
В последние недели Минобороны РФ сообщало об успешном отражении атак ВСУ на запорожском направлении, включая район Работино, еженедельные потери составляют от 260 до 760 военных ВСУ. Всего же с начала октября по начало декабря на запорожском направлении Киев потерял более 4,3 тысячи военнослужащих и множество единиц техники, включая танки и бронемашины.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделяют Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Он назвал пакет "финальным" в 2024 году. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжение средства на поддержку восточноевропейского союзника: новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Тем не менее подвижек в согласовании запроса администрации о новой помощи Украине нет. Законодатели ушли на каникулы до 8 и 9 января для сената и палаты представителей соответственно, так и не договорившись о законопроекте. При этом в Белом доме вновь повторили, что поддержка запроса имеет критическое значение.