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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Потери украинских войск на южнодонецком направлении за сутки составили до 115 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:26

2023-12-28T14:26

2023-12-28T14:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Потери украинских войск на южнодонецком направлении за сутки составили до 115 солдат, сообщило Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих и три пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы на этом направлении были поражены гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

https://ria.ru/20231228/mobilizatsiya-1918762217.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика