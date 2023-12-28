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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Потери украинских войск на южнодонецком направлении за сутки составили до 115 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:26
2023-12-28T14:26
2023-12-28T14:32
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Потери украинских войск на южнодонецком направлении за сутки составили до 115 солдат, сообщило Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих и три пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы на этом направлении были поражены гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
https://ria.ru/20231228/mobilizatsiya-1918762217.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 115 солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Потери украинских войск на южнодонецком направлении за сутки составили до 115 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих и три пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы на этом направлении были поражены гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
В ВСУ заявили, что новый закон о мобилизации будут дорабатывать