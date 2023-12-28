https://ria.ru/20231228/poteri-1918763452.html

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 28.12.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на донецком направлении, потери противника за сутки составили до 230 солдат,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:26

2023-12-28T14:26

2023-12-28T14:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на донецком направлении, потери противника за сутки составили до 230 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 230 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, а также пять пикапов", - добавили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б" и три орудия Д-20, уточнили в российском Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф