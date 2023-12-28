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Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 28.12.2023 (обновлено: 14:29 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/poteri-1918763452.html
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 28.12.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на донецком направлении, потери противника за сутки составили до 230 солдат,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:26
2023-12-28T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на донецком направлении, потери противника за сутки составили до 230 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 230 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, а также пять пикапов", - добавили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б" и три орудия Д-20, уточнили в российском Минобороны.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 230 солдат и три танка на Донецком направлении

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на донецком направлении, потери противника за сутки составили до 230 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 230 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, а также пять пикапов", - добавили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б" и три орудия Д-20, уточнили в российском Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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