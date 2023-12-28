https://ria.ru/20231228/posol-1918810458.html

Новый посол Израиля скоро приступит к работе в России

Новый посол Израиля скоро приступит к работе в России - РИА Новости, 28.12.2023

Новый посол Израиля скоро приступит к работе в России

Новый посол Израиля Симона Гальперин скоро приступит к работе в Москве, посол Александр Бен Цви завершает свою дипломатическую карьеру и уходит на пенсию,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:57

2023-12-28T16:57

2023-12-28T16:57

россия

израиль

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый посол Израиля Симона Гальперин скоро приступит к работе в Москве, посол Александр Бен Цви завершает свою дипломатическую карьеру и уходит на пенсию, сообщили в израильском посольстве в РФ. "Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. На днях к работе в Москве приступит новый посол Симона Гальперин", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. В посольстве отметили, что по окончании своей трехлетней каденции в России Бен Цви подчеркнул, что "российско-израильские отношения развиваются в нормальном ключе, а возникающие разногласия решаются дипломатическим путем". Он также выразил надежду на продолжение укрепления отношений между странами и пожелал успехов будущей главе дипмиссии Симоне Гальперин, отметили в посольстве.

https://ria.ru/20231228/izrail-1918804737.html

россия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, израиль