https://ria.ru/20231228/posol-1918810458.html
Новый посол Израиля скоро приступит к работе в России
Новый посол Израиля скоро приступит к работе в России - РИА Новости, 28.12.2023
Новый посол Израиля скоро приступит к работе в России
Новый посол Израиля Симона Гальперин скоро приступит к работе в Москве, посол Александр Бен Цви завершает свою дипломатическую карьеру и уходит на пенсию,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:57
2023-12-28T16:57
2023-12-28T16:57
россия
израиль
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый посол Израиля Симона Гальперин скоро приступит к работе в Москве, посол Александр Бен Цви завершает свою дипломатическую карьеру и уходит на пенсию, сообщили в израильском посольстве в РФ. "Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. На днях к работе в Москве приступит новый посол Симона Гальперин", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. В посольстве отметили, что по окончании своей трехлетней каденции в России Бен Цви подчеркнул, что "российско-израильские отношения развиваются в нормальном ключе, а возникающие разногласия решаются дипломатическим путем". Он также выразил надежду на продолжение укрепления отношений между странами и пожелал успехов будущей главе дипмиссии Симоне Гальперин, отметили в посольстве.
https://ria.ru/20231228/izrail-1918804737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль
Новый посол Израиля скоро приступит к работе в России
Новый посол Израиля Симона Гальперин скоро приступит к работе в России
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Новый посол Израиля Симона Гальперин скоро приступит к работе в Москве, посол Александр Бен Цви завершает свою дипломатическую карьеру и уходит на пенсию, сообщили
в израильском посольстве в РФ.
"Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. На днях к работе в Москве приступит новый посол Симона Гальперин", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
В посольстве отметили, что по окончании своей трехлетней каденции в России Бен Цви подчеркнул, что "российско-израильские отношения развиваются в нормальном ключе, а возникающие разногласия решаются дипломатическим путем".
Он также выразил надежду на продолжение укрепления отношений между странами и пожелал успехов будущей главе дипмиссии Симоне Гальперин, отметили в посольстве.
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