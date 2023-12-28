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Байден поручил изучить возможность дать Киеву еще 20 миллионов долларов
Байден поручил изучить возможность дать Киеву еще 20 миллионов долларов - РИА Новости, 28.12.2023
Байден поручил изучить возможность дать Киеву еще 20 миллионов долларов
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительной помощи на сумму до 20... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T00:22
2023-12-28T00:22
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ВАШИНГТОН, 28 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительной помощи на сумму до 20 миллионов долларов, говорится подписанном главой государства меморандуме, который обнародовал Белый дом."Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США… я делегирую госсекретарю полномочия, чтобы определить, отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до 20 миллионов долларов", - следует из меморандума. Менее чем за час до этого Блинкен объявил, что администрация выделяет Украине очередной пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. При этом в заявлении главы американской дипломатии подчеркивалось, что он станет последним в текущем году.В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны, запчасти и другое оборудование. В совокупности, по словам Блинкена, с начала российской спецоперации на Украине Вашингтон предоставил Киеву военную помощь примерно на 44,3 миллиарда долларов.
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украина, сша, киев, энтони блинкен, джо байден, в мире
Украина, США, Киев, Энтони Блинкен, Джо Байден, В мире
Байден поручил изучить возможность дать Киеву еще 20 миллионов долларов
Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на 20 миллионов долларов