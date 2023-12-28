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Пушков раскрыл, для чего Польше понадобилась Украина
Пушков раскрыл, для чего Польше понадобилась Украина - РИА Новости, 28.12.2023
Пушков раскрыл, для чего Польше понадобилась Украина
Польша никогда не была искренним союзником Украины, поскольку Варшава преследует собственные корыстные цели, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:21
2023-12-28T13:21
2023-12-28T13:21
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Польша никогда не была искренним союзником Украины, поскольку Варшава преследует собственные корыстные цели, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Любовь" поляков к украинцам, возможно, и разрушена, если она вообще была. Скорее, Польшей двигали не эмоции, а совсем другие факторы. Прежде всего ее правящие круги стремились через поддержку Украины закрепить свою роль в НАТО как ключевого государства на "переднем краю" военно-политической схватки с Россией. Главное, что движет польской элитой, это огромные амбиции, несоразмерные с подлинным весом Польши в европейских делах", — отметил он.Пушков также подчеркнул, что еще одним фактором в отношениях Варшавы и Киева стало желание Польши освоить западные украинские территории, некогда входившие в ее состав.Ранее польский журнал Mysl Polska заявил, что национальные интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно.
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в мире, польша, украина, варшава, алексей пушков, нато
В мире, Польша, Украина, Варшава, Алексей Пушков, НАТО
Пушков раскрыл, для чего Польше понадобилась Украина
Сенатор Пушков: отношения Польши и Украины меняются из-за амбиций Варшавы