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Пушков раскрыл, для чего Польше понадобилась Украина - РИА Новости, 28.12.2023
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13:21 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/polsha-1918745655.html
Пушков раскрыл, для чего Польше понадобилась Украина
Пушков раскрыл, для чего Польше понадобилась Украина - РИА Новости, 28.12.2023
Пушков раскрыл, для чего Польше понадобилась Украина
Польша никогда не была искренним союзником Украины, поскольку Варшава преследует собственные корыстные цели, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:21
2023-12-28T13:21
в мире
польша
украина
варшава
алексей пушков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Польша никогда не была искренним союзником Украины, поскольку Варшава преследует собственные корыстные цели, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Любовь" поляков к украинцам, возможно, и разрушена, если она вообще была. Скорее, Польшей двигали не эмоции, а совсем другие факторы. Прежде всего ее правящие круги стремились через поддержку Украины закрепить свою роль в НАТО как ключевого государства на "переднем краю" военно-политической схватки с Россией. Главное, что движет польской элитой, это огромные амбиции, несоразмерные с подлинным весом Польши в европейских делах", — отметил он.Пушков также подчеркнул, что еще одним фактором в отношениях Варшавы и Киева стало желание Польши освоить западные украинские территории, некогда входившие в ее состав.Ранее польский журнал Mysl Polska заявил, что национальные интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно.
https://ria.ru/20231228/izolyatsiya-1918704109.html
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в мире, польша, украина, варшава, алексей пушков, нато
В мире, Польша, Украина, Варшава, Алексей Пушков, НАТО
Пушков раскрыл, для чего Польше понадобилась Украина

Сенатор Пушков: отношения Польши и Украины меняются из-за амбиций Варшавы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек РИА Новости. Польша никогда не была искренним союзником Украины, поскольку Варшава преследует собственные корыстные цели, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Любовь" поляков к украинцам, возможно, и разрушена, если она вообще была. Скорее, Польшей двигали не эмоции, а совсем другие факторы. Прежде всего ее правящие круги стремились через поддержку Украины закрепить свою роль в НАТО как ключевого государства на "переднем краю" военно-политической схватки с Россией. Главное, что движет польской элитой, это огромные амбиции, несоразмерные с подлинным весом Польши в европейских делах", — отметил он.
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Пушков также подчеркнул, что еще одним фактором в отношениях Варшавы и Киева стало желание Польши освоить западные украинские территории, некогда входившие в ее состав.
Ранее польский журнал Mysl Polska заявил, что национальные интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно.
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