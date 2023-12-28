https://ria.ru/20231228/pogoda-1918823191.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.12.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололеда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:48
2023-12-28T17:48
2023-12-28T17:49
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололеда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 09 часов 29 декабря до 21 часа 29 декабря на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного гололеда. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега", - говорится в сообщении. Власти просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Также осторожность просят проявлять и пешеходов.
https://ria.ru/20231228/pogoda-1918777280.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, погода
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за гололеда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололеда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"По информации Росгидрометцентра, с 09 часов 29 декабря до 21 часа 29 декабря на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного гололеда. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.
Власти просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.
Также осторожность просят проявлять и пешеходов.
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