https://ria.ru/20231228/pogoda-1918823191.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.12.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололеда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:48

2023-12-28T17:48

2023-12-28T17:49

санкт-петербург

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололеда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 09 часов 29 декабря до 21 часа 29 декабря на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного гололеда. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега", - говорится в сообщении. Власти просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Также осторожность просят проявлять и пешеходов.

https://ria.ru/20231228/pogoda-1918777280.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

санкт-петербург, погода