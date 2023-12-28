https://ria.ru/20231228/podryv-1918737947.html

ВСУ заявили о подрыве на мине иностранного судна в Черном море

ВСУ заявили о подрыве на мине иностранного судна в Черном море - РИА Новости, 28.12.2023

ВСУ заявили о подрыве на мине иностранного судна в Черном море

Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море, заявили представители ВСУ в Telegram-канале Сил обороны юга Украины. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:06

2023-12-28T13:06

2023-12-28T18:29

в мире

черное море

украина

панама

михаил попов

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918806790_0:80:2000:1205_1920x0_80_0_0_565fdc228d7ef117a3fbff09d2120e62.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море, заявили представители ВСУ в Telegram-канале Сил обороны юга Украины."Балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном. Судно потеряло скорость и управление, на верхней палубе начался пожар. Чтобы избежать затопления, капитан посадил судно на мель", — утверждают украинские военные.Они также заявили, что два моряка получили ранения, одного из них направили в госпиталь.В начале декабря замсекретаря Совбеза Михаил Попов в интервью "КП" заявлял, что шторм, возникший на Черном море в конце ноября, мог рассеять минные заграждения ВСУ, это опасно для гражданских судов. Он также выразил уверенность, что сложившиеся риски судоходству в Черном море вновь указывают на безальтернативность целей СВО — демилитаризации и денацификации Украины.В ноябре на мине подорвалось судно Georgia S, перевозившее зерно под флагом Либерии.Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках продуктовой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918720138.html

https://ria.ru/20231228/sdacha-1918678157.html

черное море

украина

панама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черное море, украина, панама, михаил попов, вооруженные силы украины, политика