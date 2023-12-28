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ВСУ заявили о подрыве на мине иностранного судна в Черном море - РИА Новости, 28.12.2023
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13:06 28.12.2023 (обновлено: 18:29 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/podryv-1918737947.html
ВСУ заявили о подрыве на мине иностранного судна в Черном море
ВСУ заявили о подрыве на мине иностранного судна в Черном море - РИА Новости, 28.12.2023
ВСУ заявили о подрыве на мине иностранного судна в Черном море
Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море, заявили представители ВСУ в Telegram-канале Сил обороны юга Украины. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:06
2023-12-28T18:29
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море, заявили представители ВСУ в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.&quot;Балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном. Судно потеряло скорость и управление, на верхней палубе начался пожар. Чтобы избежать затопления, капитан посадил судно на мель&quot;, — утверждают украинские военные.Они также заявили, что два моряка получили ранения, одного из них направили в госпиталь.В начале декабря замсекретаря Совбеза Михаил Попов в интервью "КП" заявлял, что шторм, возникший на Черном море в конце ноября, мог рассеять минные заграждения ВСУ, это опасно для гражданских судов. Он также выразил уверенность, что сложившиеся риски судоходству в Черном море вновь указывают на безальтернативность целей СВО — демилитаризации и денацификации Украины.В ноябре на мине подорвалось судно Georgia S, перевозившее зерно под флагом Либерии.Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках продуктовой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
https://ria.ru/20231228/zelenskiy-1918720138.html
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в мире, черное море, украина, панама, михаил попов, вооруженные силы украины, политика
В мире, Черное море, Украина, Панама, Михаил Попов, Вооруженные силы Украины, Политика
ВСУ заявили о подрыве на мине иностранного судна в Черном море

ВСУ заявили о подрыве на мине балкера под флагом Панамы в Черном море

© AP PhotoГрузовое судно под флагом Панамы в Одесской области. 28 декабря 2023 года
Грузовое судно под флагом Панамы в Одесской области. 28 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo
Грузовое судно под флагом Панамы в Одесской области. 28 декабря 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море, заявили представители ВСУ в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.
«

"Балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном. Судно потеряло скорость и управление, на верхней палубе начался пожар. Чтобы избежать затопления, капитан посадил судно на мель", — утверждают украинские военные.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
СМИ сообщили шокирующую новость о Зеленском
12:22
Они также заявили, что два моряка получили ранения, одного из них направили в госпиталь.
В начале декабря замсекретаря Совбеза Михаил Попов в интервью "КП" заявлял, что шторм, возникший на Черном море в конце ноября, мог рассеять минные заграждения ВСУ, это опасно для гражданских судов. Он также выразил уверенность, что сложившиеся риски судоходству в Черном море вновь указывают на безальтернативность целей СВО — демилитаризации и денацификации Украины.
В ноябре на мине подорвалось судно Georgia S, перевозившее зерно под флагом Либерии.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках продуктовой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
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