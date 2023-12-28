ВСУ заявили о подрыве на мине иностранного судна в Черном море
ВСУ заявили о подрыве на мине балкера под флагом Панамы в Черном море
© AP PhotoГрузовое судно под флагом Панамы в Одесской области. 28 декабря 2023 года
© AP Photo
Грузовое судно под флагом Панамы в Одесской области. 28 декабря 2023 года
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море, заявили представители ВСУ в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.
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"Балкер направлялся в один из дунайских портов для загрузки зерном. Судно потеряло скорость и управление, на верхней палубе начался пожар. Чтобы избежать затопления, капитан посадил судно на мель", — утверждают украинские военные.
Они также заявили, что два моряка получили ранения, одного из них направили в госпиталь.
В начале декабря замсекретаря Совбеза Михаил Попов в интервью "КП" заявлял, что шторм, возникший на Черном море в конце ноября, мог рассеять минные заграждения ВСУ, это опасно для гражданских судов. Он также выразил уверенность, что сложившиеся риски судоходству в Черном море вновь указывают на безальтернативность целей СВО — демилитаризации и денацификации Украины.
В ноябре на мине подорвалось судно Georgia S, перевозившее зерно под флагом Либерии.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках продуктовой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.