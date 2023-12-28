Рейтинг@Mail.ru
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:19 28.12.2023 (обновлено: 21:03 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/podpis-1918847584.html
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 28.12.2023
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России, соответствующее видео распространила его... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:19
2023-12-28T21:03
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893782732_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_809a326a2c922c2d6525cf330e6f86a3.jpg
ГРОЗНЫЙ, 28 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России, соответствующее видео распространила его пресс-служба. Уточняется, что бюллетень Кадырову в его резиденции передал волонтер "Народного фронта" Саид-Магомед Дадуев.Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте Федерации его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек, проживающих на этой территории. Подписи нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего их проверят, рассмотрят все документы и в течение десяти дней примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Группу избирателей в поддержку кандидата Владимира Путина зарегистрировали 20 декабря. Действующий глава государства подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20231228/vybory-1918815098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893782732_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_987044ecdc1edebb03d3f6b87b3d4f14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина

Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на пост президента РФ

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 28 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России, соответствующее видео распространила его пресс-служба.
Уточняется, что бюллетень Кадырову в его резиденции передал волонтер "Народного фронта" Саид-Магомед Дадуев.
Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте Федерации его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек, проживающих на этой территории. Подписи нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего их проверят, рассмотрят все документы и в течение десяти дней примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Группу избирателей в поддержку кандидата Владимира Путина зарегистрировали 20 декабря. Действующий глава государства подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России
Вчера, 17:16
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала