https://ria.ru/20231228/podpis-1918847584.html
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина - РИА Новости, 28.12.2023
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России, соответствующее видео распространила его... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:19
2023-12-28T20:19
2023-12-28T21:03
выборы президента россии — 2024
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владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 28 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России, соответствующее видео распространила его пресс-служба. Уточняется, что бюллетень Кадырову в его резиденции передал волонтер "Народного фронта" Саид-Магомед Дадуев.Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте Федерации его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек, проживающих на этой территории. Подписи нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего их проверят, рассмотрят все документы и в течение десяти дней примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Группу избирателей в поддержку кандидата Владимира Путина зарегистрировали 20 декабря. Действующий глава государства подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20231228/vybory-1918815098.html
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политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на пост президента РФ
ГРОЗНЫЙ, 28 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента России, соответствующее видео распространила его пресс-служба.
Уточняется, что бюллетень Кадырову в его резиденции передал волонтер "Народного фронта" Саид-Магомед Дадуев.
Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте Федерации его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек, проживающих на этой территории. Подписи нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего их проверят, рассмотрят все документы и в течение десяти дней примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Группу избирателей в поддержку кандидата Владимира Путина зарегистрировали 20 декабря. Действующий глава государства подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.
"Партия Дела" поддержит Путина на выборах президента России