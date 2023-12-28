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Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 28.12.2023
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19:49 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/pistolet-1918843226.html
Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета
Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 28.12.2023
Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета
Мужчина в Екатеринбурге выстрелил из аэрозольного пистолета в 17-летнего подростка из-за шума в подъезде, по инциденту организована проверка, сообщил... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:49
2023-12-28T19:49
происшествия
екатеринбург
россия
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Мужчина в Екатеринбурге выстрелил из аэрозольного пистолета в 17-летнего подростка из-за шума в подъезде, по инциденту организована проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "На лестничной площадке жилого дома 45-летний гражданин выстрелил из аэрозольного пистолета в 17-летнего подростка из-за шума в подъезде. Проводится проверка", – следует из сообщения. Как отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, личности всех участников конфликтной ситуации установлены, они опрошены, орудие преступления – газораспыляющее средство – изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, чтобы определить, не подвергалось ли оно технической переработке. "По предварительным данным, молодые люди стали стучать в соседнюю квартиру, отчего хозяин жилища возмутился и в ходе вспыхнувшей ссоры применил газовое устройство (предмет, похожий на газовый пистолет типа "Добрыня", который находится в свободной продаже). Парни при опросе в полиции пояснили, что перепутали дверь. Когда хозяин жилища открыл дверь своей квартиры, один из незваных гостей якобы принял боевую стойку, что, со слов мужчины, и спровоцировало конфликт с применением газа. Один из молодых людей, промыв глаза водой, не стал обращаться за медицинской помощью в больницу, а второму рекомендовано пройти судебное медицинское освидетельствование для установления наличия (или отсутствия) причиненных травм. Собранные по данному факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета", - сказал Горелых.
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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета

Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета из-за шума

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Мужчина в Екатеринбурге выстрелил из аэрозольного пистолета в 17-летнего подростка из-за шума в подъезде, по инциденту организована проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
«
"На лестничной площадке жилого дома 45-летний гражданин выстрелил из аэрозольного пистолета в 17-летнего подростка из-за шума в подъезде. Проводится проверка", – следует из сообщения.
Как отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, личности всех участников конфликтной ситуации установлены, они опрошены, орудие преступления – газораспыляющее средство – изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, чтобы определить, не подвергалось ли оно технической переработке.
«
"По предварительным данным, молодые люди стали стучать в соседнюю квартиру, отчего хозяин жилища возмутился и в ходе вспыхнувшей ссоры применил газовое устройство (предмет, похожий на газовый пистолет типа "Добрыня", который находится в свободной продаже). Парни при опросе в полиции пояснили, что перепутали дверь. Когда хозяин жилища открыл дверь своей квартиры, один из незваных гостей якобы принял боевую стойку, что, со слов мужчины, и спровоцировало конфликт с применением газа. Один из молодых людей, промыв глаза водой, не стал обращаться за медицинской помощью в больницу, а второму рекомендовано пройти судебное медицинское освидетельствование для установления наличия (или отсутствия) причиненных травм. Собранные по данному факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета", - сказал Горелых.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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