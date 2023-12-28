Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета
Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета из-за шума
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Мужчина в Екатеринбурге выстрелил из аэрозольного пистолета в 17-летнего подростка из-за шума в подъезде, по инциденту организована проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
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"На лестничной площадке жилого дома 45-летний гражданин выстрелил из аэрозольного пистолета в 17-летнего подростка из-за шума в подъезде. Проводится проверка", – следует из сообщения.
Как отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, личности всех участников конфликтной ситуации установлены, они опрошены, орудие преступления – газораспыляющее средство – изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, чтобы определить, не подвергалось ли оно технической переработке.
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"По предварительным данным, молодые люди стали стучать в соседнюю квартиру, отчего хозяин жилища возмутился и в ходе вспыхнувшей ссоры применил газовое устройство (предмет, похожий на газовый пистолет типа "Добрыня", который находится в свободной продаже). Парни при опросе в полиции пояснили, что перепутали дверь. Когда хозяин жилища открыл дверь своей квартиры, один из незваных гостей якобы принял боевую стойку, что, со слов мужчины, и спровоцировало конфликт с применением газа. Один из молодых людей, промыв глаза водой, не стал обращаться за медицинской помощью в больницу, а второму рекомендовано пройти судебное медицинское освидетельствование для установления наличия (или отсутствия) причиненных травм. Собранные по данному факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета", - сказал Горелых.