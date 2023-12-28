https://ria.ru/20231228/pistolet-1918843226.html

Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета

Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета - РИА Новости, 28.12.2023

Екатеринбуржец выстрелил в подростка из аэрозольного пистолета

Мужчина в Екатеринбурге выстрелил из аэрозольного пистолета в 17-летнего подростка из-за шума в подъезде, по инциденту организована проверка, сообщил... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:49

2023-12-28T19:49

2023-12-28T19:49

происшествия

екатеринбург

россия

валерий горелых

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Мужчина в Екатеринбурге выстрелил из аэрозольного пистолета в 17-летнего подростка из-за шума в подъезде, по инциденту организована проверка, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "На лестничной площадке жилого дома 45-летний гражданин выстрелил из аэрозольного пистолета в 17-летнего подростка из-за шума в подъезде. Проводится проверка", – следует из сообщения. Как отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, личности всех участников конфликтной ситуации установлены, они опрошены, орудие преступления – газораспыляющее средство – изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, чтобы определить, не подвергалось ли оно технической переработке. "По предварительным данным, молодые люди стали стучать в соседнюю квартиру, отчего хозяин жилища возмутился и в ходе вспыхнувшей ссоры применил газовое устройство (предмет, похожий на газовый пистолет типа "Добрыня", который находится в свободной продаже). Парни при опросе в полиции пояснили, что перепутали дверь. Когда хозяин жилища открыл дверь своей квартиры, один из незваных гостей якобы принял боевую стойку, что, со слов мужчины, и спровоцировало конфликт с применением газа. Один из молодых людей, промыв глаза водой, не стал обращаться за медицинской помощью в больницу, а второму рекомендовано пройти судебное медицинское освидетельствование для установления наличия (или отсутствия) причиненных травм. Собранные по данному факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета", - сказал Горелых.

https://ria.ru/20231213/vystrel-1915443627.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)