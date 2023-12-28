https://ria.ru/20231228/pesnya-1918675803.html
"Ленинград" выпустил песню о "голой" вечеринке Ивлеевой
"Ленинград" выпустил песню о "голой" вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 28.12.2023
"Ленинград" выпустил песню о "голой" вечеринке Ивлеевой
Группа "Ленинград" опубликовала новую песню "Тюль" с видеосопровождением в виде фотографии блогера Анастасии Ивлеевой и певца Филиппа Киркорова. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:18
2023-12-28T11:18
2023-12-28T11:23
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Группа "Ленинград" опубликовала новую песню "Тюль" с видеосопровождением в виде фотографии блогера Анастасии Ивлеевой и певца Филиппа Киркорова. "Ленинград" опубликовали видео с новой песней "Тюль". Вместо видеодорожки представлена фотография людей в прозрачной одежде: несмотря на то, что на лица наложен эффект блюра, в фигурах все же угадываются Ивлеева и Киркоров, запечатленные в клубе "Мутабор". "Голые - теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы", - приводится в описании текст песни, который также недвусмысленно намекает на события скандальной вечеринки. Организованная Ивлеевой вечеринка в клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
https://ria.ru/20231227/gosduma-1918467479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ивлеева, ленинград, филипп киркоров, культура
Москва, Анастасия Ивлеева, Ленинград, Филипп Киркоров, Культура, Шоубиз
"Ленинград" выпустил песню о "голой" вечеринке Ивлеевой
Группа "Ленинград" опубликовала новую песню "Тюль" о "голой" вечеринке Ивлеевой
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Группа "Ленинград" опубликовала новую песню "Тюль" с видеосопровождением в виде фотографии блогера Анастасии Ивлеевой и певца Филиппа Киркорова.
"Ленинград" опубликовали видео с новой песней "Тюль". Вместо видеодорожки представлена фотография людей в прозрачной одежде: несмотря на то, что на лица наложен эффект блюра, в фигурах все же угадываются Ивлеева и Киркоров, запечатленные в клубе "Мутабор".
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"Голые - теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы", - приводится в описании текст песни, который также недвусмысленно намекает на события скандальной вечеринки.
Организованная Ивлеевой вечеринка в клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде, вызвала негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться, Хамовнический суд Москвы
зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.
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