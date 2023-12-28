https://ria.ru/20231228/peregovory-1918690962.html

Медведев не исключил переговоров с Украиной

Медведев не исключил переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2023

Медведев не исключил переговоров с Украиной

Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:34

2023-12-28T11:34

2023-12-28T11:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.Возможные "переговоры" не ограничены временем, они могут вестись вплоть до разгрома и капитуляции бандеровских войск НАТО, добавил Медведев."Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918607809.html

украина

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Влада Копылова

украина, россия, дмитрий медведев, нато