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Медведев не исключил переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 28.12.2023 (обновлено: 11:47 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/peregovory-1918690962.html
Медведев не исключил переговоров с Украиной
Медведев не исключил переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2023
Медведев не исключил переговоров с Украиной
Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:34
2023-12-28T11:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.Возможные "переговоры" не ограничены временем, они могут вестись вплоть до разгрома и капитуляции бандеровских войск НАТО, добавил Медведев."Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918607809.html
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украина, россия, дмитрий медведев, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев не исключил переговоров с Украиной

Медведев: переговоры с Украиной возможны, Россия их никогда не отвергала

© РИА Новости / Павел БедняковДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.
Возможные "переговоры" не ограничены временем, они могут вестись вплоть до разгрома и капитуляции бандеровских войск НАТО, добавил Медведев.
"Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", - отметил Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий МедведевНАТО
 
 
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