https://ria.ru/20231228/peregovory-1918690962.html
Медведев не исключил переговоров с Украиной
Медведев не исключил переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2023
Медведев не исключил переговоров с Украиной
Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:34
2023-12-28T11:34
2023-12-28T11:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий медведев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916360633_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_130c25c0f5e1dbdaa382f198dcfcf365.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.Возможные "переговоры" не ограничены временем, они могут вестись вплоть до разгрома и капитуляции бандеровских войск НАТО, добавил Медведев."Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918607809.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916360633_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_97ee00dad25de2fe1b10ae46a45100ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий медведев, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев не исключил переговоров с Украиной
Медведев: переговоры с Украиной возможны, Россия их никогда не отвергала
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева возможны, Россия никогда их не отвергала, в отличие от безумных властей Украины, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам.
Возможные "переговоры" не ограничены временем, они могут вестись вплоть до разгрома и капитуляции бандеровских войск НАТО
, добавил Медведев.
"Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса", - отметил Медведев.
Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли бой с ВСУ