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Власти Украины предупредили о возможной отмене индексации пенсий - РИА Новости, 28.12.2023
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16:09 28.12.2023 (обновлено: 17:34 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/pensii-1918801149.html
Власти Украины предупредили о возможной отмене индексации пенсий
Власти Украины предупредили о возможной отмене индексации пенсий - РИА Новости, 28.12.2023
Власти Украины предупредили о возможной отмене индексации пенсий
Украинское правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь, заявила министр... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:09
2023-12-28T17:34
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинское правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь, заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, ее слова приводит издание "Страна.ua" в Telegram.&quot;На Украине могут отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки западной помощи&quot;, — сказала она.При этом Жолнович добавила, что на выплату базовой пенсии денег должно хватить, так как на это есть средства, уплаченные налогоплательщиками. Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что, если в следующем году задержится финансирование от ЕС и США, в долгосрочной перспективе есть риск отмены социальных выплат гражданам страны. При этом, по ее словам, в краткосрочной перспективе в первые месяцы правительство будет следовать альтернативному плану. Как писала испанская газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение анализ ситуации на Украине, Киев предупредил своих западных союзников, что без новых финансовых вливаний с их стороны в стране уже в первом триместре 2024 года без зарплат останутся до двух миллионов госслужащих и еще миллион граждан — без социальных выплат. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918467702.html
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в мире, украина, сша, киев, александр устинов, владимир зеленский, евросоюз, g7
В мире, Украина, США, Киев, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Евросоюз, G7
Власти Украины предупредили о возможной отмене индексации пенсий

Украинский министр: индексации пенсий не будет, если Запад не пришлет денег

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты Украины
Денежные купюры и монеты Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры и монеты Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинское правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь, заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, ее слова приводит издание "Страна.ua" в Telegram.
«

"На Украине могут отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки западной помощи", — сказала она.

При этом Жолнович добавила, что на выплату базовой пенсии денег должно хватить, так как на это есть средства, уплаченные налогоплательщиками.
Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что, если в следующем году задержится финансирование от ЕС и США, в долгосрочной перспективе есть риск отмены социальных выплат гражданам страны. При этом, по ее словам, в краткосрочной перспективе в первые месяцы правительство будет следовать альтернативному плану.
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Как писала испанская газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение анализ ситуации на Украине, Киев предупредил своих западных союзников, что без новых финансовых вливаний с их стороны в стране уже в первом триместре 2024 года без зарплат останутся до двух миллионов госслужащих и еще миллион граждан — без социальных выплат.
Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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