https://ria.ru/20231228/pensii-1918801149.html

Власти Украины предупредили о возможной отмене индексации пенсий

Власти Украины предупредили о возможной отмене индексации пенсий - РИА Новости, 28.12.2023

Власти Украины предупредили о возможной отмене индексации пенсий

Украинское правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь, заявила министр... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:09

2023-12-28T16:09

2023-12-28T17:34

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинское правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь, заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, ее слова приводит издание "Страна.ua" в Telegram."На Украине могут отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки западной помощи", — сказала она.При этом Жолнович добавила, что на выплату базовой пенсии денег должно хватить, так как на это есть средства, уплаченные налогоплательщиками. Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что, если в следующем году задержится финансирование от ЕС и США, в долгосрочной перспективе есть риск отмены социальных выплат гражданам страны. При этом, по ее словам, в краткосрочной перспективе в первые месяцы правительство будет следовать альтернативному плану. Как писала испанская газета Pais со ссылкой на попавший в ее распоряжение анализ ситуации на Украине, Киев предупредил своих западных союзников, что без новых финансовых вливаний с их стороны в стране уже в первом триместре 2024 года без зарплат останутся до двух миллионов госслужащих и еще миллион граждан — без социальных выплат. Украинский парламентарий Александра Устинова ранее заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться с протянутой рукой к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918467702.html

https://ria.ru/20231215/pomosch-1915972293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, александр устинов, владимир зеленский, евросоюз, g7