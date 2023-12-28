Рейтинг@Mail.ru
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта - РИА Новости, 28.12.2023
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта
Полиция Москвы отобрала российское гражданство у двух натурализованных россиян, один из которых уклонялся от службы в армии, а другой торговал наркотиками,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:32
2023-12-28T11:32
россия
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Полиция Москвы отобрала российское гражданство у двух натурализованных россиян, один из которых уклонялся от службы в армии, а другой торговал наркотиками, сообщается на сайте "МВД Медиа". "Выявлены натурализованные граждане, в отношении которых имеются основания для прекращения гражданства РФ, поскольку они совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и уклонение от призыва на воинскую службу. В отношении них вынесены решения о прекращении гражданства РФ, а действующие российские паспорта изъяты", - говорится в сообщении. Так, по данным ведомства, 23-летний мужчина уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований. Он не состоял на учете в военном комиссариате и избегал вручения повестки о явке. Сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в военкомат, где молодой человек прошёл медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Однако в указанную дату он не прибыл к месту отправки для службы в армии. В другом случае 20-летний молодой человек был задержан сотрудниками полиции на Авиационной улице с наркотиками - у него изъяли пакет с 2,91 грамма мефедрона. Оба натурализованных россиянина признаны виновными по части 1 статьи 328 и части 2 статьи 228 УК РФ и осуждены.
https://ria.ru/20230829/uklonist-1892921049.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта

В Москве полиция отобрала гражданство у мужчины, уклонявшегося от армии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Полиция Москвы отобрала российское гражданство у двух натурализованных россиян, один из которых уклонялся от службы в армии, а другой торговал наркотиками, сообщается на сайте "МВД Медиа".
«
"Выявлены натурализованные граждане, в отношении которых имеются основания для прекращения гражданства РФ, поскольку они совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и уклонение от призыва на воинскую службу. В отношении них вынесены решения о прекращении гражданства РФ, а действующие российские паспорта изъяты", - говорится в сообщении.
Так, по данным ведомства, 23-летний мужчина уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований. Он не состоял на учете в военном комиссариате и избегал вручения повестки о явке.
Сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в военкомат, где молодой человек прошёл медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Однако в указанную дату он не прибыл к месту отправки для службы в армии.
В другом случае 20-летний молодой человек был задержан сотрудниками полиции на Авиационной улице с наркотиками - у него изъяли пакет с 2,91 грамма мефедрона. Оба натурализованных россиянина признаны виновными по части 1 статьи 328 и части 2 статьи 228 УК РФ и осуждены.
Здание апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
На Украине оправдали уклониста, усомнившись в указе о мобилизации
29 августа, 15:24
 
РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала