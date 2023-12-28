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В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта - РИА Новости, 28.12.2023
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта
Полиция Москвы отобрала российское гражданство у двух натурализованных россиян, один из которых уклонялся от службы в армии, а другой торговал наркотиками,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:32
2023-12-28T11:32
2023-12-28T11:32
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Полиция Москвы отобрала российское гражданство у двух натурализованных россиян, один из которых уклонялся от службы в армии, а другой торговал наркотиками, сообщается на сайте "МВД Медиа". "Выявлены натурализованные граждане, в отношении которых имеются основания для прекращения гражданства РФ, поскольку они совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и уклонение от призыва на воинскую службу. В отношении них вынесены решения о прекращении гражданства РФ, а действующие российские паспорта изъяты", - говорится в сообщении. Так, по данным ведомства, 23-летний мужчина уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований. Он не состоял на учете в военном комиссариате и избегал вручения повестки о явке. Сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в военкомат, где молодой человек прошёл медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Однако в указанную дату он не прибыл к месту отправки для службы в армии. В другом случае 20-летний молодой человек был задержан сотрудниками полиции на Авиационной улице с наркотиками - у него изъяли пакет с 2,91 грамма мефедрона. Оба натурализованных россиянина признаны виновными по части 1 статьи 328 и части 2 статьи 228 УК РФ и осуждены.
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта
В Москве полиция отобрала гражданство у мужчины, уклонявшегося от армии
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Полиция Москвы отобрала российское гражданство у двух натурализованных россиян, один из которых уклонялся от службы в армии, а другой торговал наркотиками, сообщается на сайте "МВД Медиа"
.
«
"Выявлены натурализованные граждане, в отношении которых имеются основания для прекращения гражданства РФ
, поскольку они совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и уклонение от призыва на воинскую службу. В отношении них вынесены решения о прекращении гражданства РФ, а действующие российские паспорта изъяты", - говорится в сообщении.
Так, по данным ведомства, 23-летний мужчина уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований. Он не состоял на учете в военном комиссариате и избегал вручения повестки о явке.
Сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в военкомат, где молодой человек прошёл медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Однако в указанную дату он не прибыл к месту отправки для службы в армии.
В другом случае 20-летний молодой человек был задержан сотрудниками полиции на Авиационной улице с наркотиками - у него изъяли пакет с 2,91 грамма мефедрона. Оба натурализованных россиянина признаны виновными по части 1 статьи 328 и части 2 статьи 228 УК РФ и осуждены.
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