https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта

В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта - РИА Новости, 28.12.2023

В Москве уклониста от армии лишили российского паспорта

Полиция Москвы отобрала российское гражданство у двух натурализованных россиян, один из которых уклонялся от службы в армии, а другой торговал наркотиками,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:32

2023-12-28T11:32

2023-12-28T11:32

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Полиция Москвы отобрала российское гражданство у двух натурализованных россиян, один из которых уклонялся от службы в армии, а другой торговал наркотиками, сообщается на сайте "МВД Медиа". "Выявлены натурализованные граждане, в отношении которых имеются основания для прекращения гражданства РФ, поскольку они совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и уклонение от призыва на воинскую службу. В отношении них вынесены решения о прекращении гражданства РФ, а действующие российские паспорта изъяты", - говорится в сообщении. Так, по данным ведомства, 23-летний мужчина уклонялся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований. Он не состоял на учете в военном комиссариате и избегал вручения повестки о явке. Сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в военкомат, где молодой человек прошёл медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе. Однако в указанную дату он не прибыл к месту отправки для службы в армии. В другом случае 20-летний молодой человек был задержан сотрудниками полиции на Авиационной улице с наркотиками - у него изъяли пакет с 2,91 грамма мефедрона. Оба натурализованных россиянина признаны виновными по части 1 статьи 328 и части 2 статьи 228 УК РФ и осуждены.

https://ria.ru/20230829/uklonist-1892921049.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, происшествия