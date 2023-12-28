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В Петербурге оттепели в новогоднюю ночь не будет, рассказал синоптик
В Петербурге оттепели в новогоднюю ночь не будет, рассказал синоптик - РИА Новости, 28.12.2023
В Петербурге оттепели в новогоднюю ночь не будет, рассказал синоптик
Похолодание, а не оттепель ждет Санкт-Петербург в новогоднюю ночь, температура понизится до -11...-13 градусов, сообщил главный синоптик города Александр... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:56
2023-12-28T13:56
2023-12-28T14:06
санкт-петербург
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Похолодание, а не оттепель ждет Санкт-Петербург в новогоднюю ночь, температура понизится до -11...-13 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Противостояние циклонов продолжается, но сегодня уже понятно, что побеждает антициклон... В новогоднюю ночь ждем минус 11-13 градусов температуру воздуха, дневная температура, наверное, где-то (минус) 10 градусов... Та прогнозируемая оттепель, которая на Новый год маячила перед нами, сейчас отпадает полностью", - сказал он журналистам. Как уточнил Колесов, в первые пять дней 2024 года под влиянием антициклона температура в Петербурге и Ленобласти будет примерно на 10 градусов ниже нормы и составит в среднем -15 градусов.
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санкт-петербург, александр колесов
Санкт-Петербург, Александр Колесов
В Петербурге оттепели в новогоднюю ночь не будет, рассказал синоптик
Синоптик Колесов: в Петербурге в новогоднюю ночь будет до минус 13 градусов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Похолодание, а не оттепель ждет Санкт-Петербург в новогоднюю ночь, температура понизится до -11...-13 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Противостояние циклонов продолжается, но сегодня уже понятно, что побеждает антициклон... В новогоднюю ночь ждем минус 11-13 градусов температуру воздуха, дневная температура, наверное, где-то (минус) 10 градусов... Та прогнозируемая оттепель, которая на Новый год маячила перед нами, сейчас отпадает полностью", - сказал он журналистам.
Как уточнил Колесов, в первые пять дней 2024 года под влиянием антициклона температура в Петербурге и Ленобласти будет примерно на 10 градусов ниже нормы и составит в среднем -15 градусов.
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