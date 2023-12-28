https://ria.ru/20231228/ottepel-1918756240.html

В Петербурге оттепели в новогоднюю ночь не будет, рассказал синоптик

В Петербурге оттепели в новогоднюю ночь не будет, рассказал синоптик - РИА Новости, 28.12.2023

В Петербурге оттепели в новогоднюю ночь не будет, рассказал синоптик

Похолодание, а не оттепель ждет Санкт-Петербург в новогоднюю ночь, температура понизится до -11...-13 градусов, сообщил главный синоптик города Александр... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:56

2023-12-28T13:56

2023-12-28T14:06

санкт-петербург

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Похолодание, а не оттепель ждет Санкт-Петербург в новогоднюю ночь, температура понизится до -11...-13 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Противостояние циклонов продолжается, но сегодня уже понятно, что побеждает антициклон... В новогоднюю ночь ждем минус 11-13 градусов температуру воздуха, дневная температура, наверное, где-то (минус) 10 градусов... Та прогнозируемая оттепель, которая на Новый год маячила перед нами, сейчас отпадает полностью", - сказал он журналистам. Как уточнил Колесов, в первые пять дней 2024 года под влиянием антициклона температура в Петербурге и Ленобласти будет примерно на 10 градусов ниже нормы и составит в среднем -15 градусов.

https://ria.ru/20231201/peterburg-1913213224.html

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санкт-петербург, александр колесов