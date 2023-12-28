СМИ: в Сеуле дали России совет по регуляции отношений с Южной Кореей
Ренхап: в Южной Корее посоветовали РФ приложить усилия для регуляции отношений
Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 28 дек - РИА Новости. Чиновник из МИД Южной Кореи заявил журналистам в Сеуле, что России следует активизировать усилия по "управлению" двусторонними связями с Южной Кореей, так как подобные усилия требуются с обеих сторон, передает агентство Ренхап.
Неназванный чиновник заявил об этом после того, как в МИД РФ предупредил, что Россия может принять меры, и необязательно зеркальные, в ответ на новые экспортные ограничения со стороны Сеула.
Ранее на этой неделе Южная Корея заявила, что ужесточит экспортный контроль в отношении России, добавив еще 682 наименования, такие как тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, станки, автомобили объемом двигателя свыше 2 литров и другие, в список предметов, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию.
Разрешения на поставку таких товаров будут выдаваться после рассмотрения министерством торговли в исключительных случаях, например, для выполнения уже ранее заключенного контракта. Всего теперь в списке товаров, для экспорта которых в РФ и Белоруссию требуется разрешение - 1159 позиций. Новые правила, как ожидается, вступят в силу в начале 2024 года.
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"Мы хотели бы напомнить России, что регулирование отношений между Южной Кореей и Россией требует усилий не только с нашей стороны, но и со стороны России", - заявил журналистам в Сеуле чиновник из МИД Южной Кореи.
Он добавил, что правительство Южной Кореи сообщило Москве о новых экспортных ограничениях заранее, прежде чем объявить о них.
Сообщалось, что экспортные ограничения были расширены в связи с высокой вероятностью использования указанных в новом списке предметов в военных целях, хотя они и не классифицируются как стратегические в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи.