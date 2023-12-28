https://ria.ru/20231228/otnosheniya-1918855048.html

СМИ: в Сеуле дали России совет по регуляции отношений с Южной Кореей

СМИ: в Сеуле дали России совет по регуляции отношений с Южной Кореей - РИА Новости, 28.12.2023

СМИ: в Сеуле дали России совет по регуляции отношений с Южной Кореей

Чиновник из МИД Южной Кореи заявил журналистам в Сеуле, что России следует активизировать усилия по "управлению" двусторонними связями с Южной Кореей, так как... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T21:32

2023-12-28T21:32

2023-12-28T21:32

россия

южная корея

сеул

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СЕУЛ, 28 дек - РИА Новости. Чиновник из МИД Южной Кореи заявил журналистам в Сеуле, что России следует активизировать усилия по "управлению" двусторонними связями с Южной Кореей, так как подобные усилия требуются с обеих сторон, передает агентство Ренхап. Неназванный чиновник заявил об этом после того, как в МИД РФ предупредил, что Россия может принять меры, и необязательно зеркальные, в ответ на новые экспортные ограничения со стороны Сеула. Ранее на этой неделе Южная Корея заявила, что ужесточит экспортный контроль в отношении России, добавив еще 682 наименования, такие как тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, станки, автомобили объемом двигателя свыше 2 литров и другие, в список предметов, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию. Разрешения на поставку таких товаров будут выдаваться после рассмотрения министерством торговли в исключительных случаях, например, для выполнения уже ранее заключенного контракта. Всего теперь в списке товаров, для экспорта которых в РФ и Белоруссию требуется разрешение - 1159 позиций. Новые правила, как ожидается, вступят в силу в начале 2024 года. "Мы хотели бы напомнить России, что регулирование отношений между Южной Кореей и Россией требует усилий не только с нашей стороны, но и со стороны России", - заявил журналистам в Сеуле чиновник из МИД Южной Кореи. Он добавил, что правительство Южной Кореи сообщило Москве о новых экспортных ограничениях заранее, прежде чем объявить о них. Сообщалось, что экспортные ограничения были расширены в связи с высокой вероятностью использования указанных в новом списке предметов в военных целях, хотя они и не классифицируются как стратегические в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи.

https://ria.ru/20231226/sanktsii-1918103037.html

https://ria.ru/20231221/oborudovanie-1917315366.html

россия

южная корея

сеул

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россия, южная корея, сеул