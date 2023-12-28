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С поезда Москва — Симферополь сняли десять детей с ОРВИ - РИА Новости, 28.12.2023
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05:11 28.12.2023 (обновлено: 09:11 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/orvi-1918603048.html
С поезда Москва — Симферополь сняли десять детей с ОРВИ
С поезда Москва — Симферополь сняли десять детей с ОРВИ - РИА Новости, 28.12.2023
С поезда Москва — Симферополь сняли десять детей с ОРВИ
Признаки ОРВИ выявили у десяти детей, следовавших поездом Москва-Симферополь, их направили в больницу, сообщила Юго-восточная железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T05:11
2023-12-28T09:11
москва
джанкой
происшествия
симферополь
роман бусаргин
юго-восточная железная дорога
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Признаки ОРВИ выявили у десяти детей, следовавших поездом Москва-Симферополь, их направили в больницу, сообщила Юго-восточная железная дорога в Telegram-канале.&quot;Вечером 27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 &quot;Таврия&quot; (Москва — Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура&quot;, — говорится в материале.На станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23:16 в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. После осмотра группы, в которой были 250 детей и 45 сопровождающих, десять детей направили для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У остальных признаков ОРВИ не нашли. Состав отправили по назначению с эстафетным медицинским сопровождением.Как отмечается, поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям, начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам.На прошлой неделе 12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер. Группа из 124 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря, в поезде у некоторых ребят выявили признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда вызвали скорую помощь.Бригада медиков прибыла незамедлительно, но спасти девочку не удалось. Всю группу детей решили направить на дополнительное обследование в медицинские учреждения Саратова.Позднее в минздраве региона уточнили, что у 86 детей обнаружили признаки ОРВИ, из них у 15 лабораторно подтвержден грипп А, еще 38 детей и 11 сопровождающих оставлены в больнице под наблюдением медиков. Состояние семи детей оценивалось как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20160314/1389447249.html
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москва
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москва, джанкой, происшествия, симферополь, роман бусаргин, юго-восточная железная дорога, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Джанкой, Происшествия, Симферополь, Роман Бусаргин, Юго-Восточная железная дорога, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
С поезда Москва — Симферополь сняли десять детей с ОРВИ

С поезда Москва-Симферополь госпитализировали десять детей с признаками ОРВИ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Признаки ОРВИ выявили у десяти детей, следовавших поездом Москва-Симферополь, их направили в больницу, сообщила Юго-восточная железная дорога в Telegram-канале.
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"Вечером 27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва — Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура", — говорится в материале.

На станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23:16 в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора.
После осмотра группы, в которой были 250 детей и 45 сопровождающих, десять детей направили для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу.
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У остальных признаков ОРВИ не нашли. Состав отправили по назначению с эстафетным медицинским сопровождением.
Как отмечается, поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям, начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам.
На прошлой неделе 12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер. Группа из 124 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря, в поезде у некоторых ребят выявили признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда вызвали скорую помощь.
Бригада медиков прибыла незамедлительно, но спасти девочку не удалось. Всю группу детей решили направить на дополнительное обследование в медицинские учреждения Саратова.
Позднее в минздраве региона уточнили, что у 86 детей обнаружили признаки ОРВИ, из них у 15 лабораторно подтвержден грипп А, еще 38 детей и 11 сопровождающих оставлены в больнице под наблюдением медиков. Состояние семи детей оценивалось как средней степени тяжести.
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МоскваДжанкойПроисшествияСимферопольРоман БусаргинЮго-Восточная железная дорогаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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