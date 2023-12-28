https://ria.ru/20231228/orvi-1918603048.html

С поезда Москва — Симферополь сняли десять детей с ОРВИ

С поезда Москва — Симферополь сняли десять детей с ОРВИ - РИА Новости, 28.12.2023

С поезда Москва — Симферополь сняли десять детей с ОРВИ

Признаки ОРВИ выявили у десяти детей, следовавших поездом Москва-Симферополь, их направили в больницу, сообщила Юго-восточная железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T05:11

2023-12-28T05:11

2023-12-28T09:11

москва

джанкой

происшествия

симферополь

роман бусаргин

юго-восточная железная дорога

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Признаки ОРВИ выявили у десяти детей, следовавших поездом Москва-Симферополь, их направили в больницу, сообщила Юго-восточная железная дорога в Telegram-канале."Вечером 27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва — Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура", — говорится в материале.На станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23:16 в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. После осмотра группы, в которой были 250 детей и 45 сопровождающих, десять детей направили для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У остальных признаков ОРВИ не нашли. Состав отправили по назначению с эстафетным медицинским сопровождением.Как отмечается, поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям, начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам.На прошлой неделе 12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер. Группа из 124 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря, в поезде у некоторых ребят выявили признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда вызвали скорую помощь.Бригада медиков прибыла незамедлительно, но спасти девочку не удалось. Всю группу детей решили направить на дополнительное обследование в медицинские учреждения Саратова.Позднее в минздраве региона уточнили, что у 86 детей обнаружили признаки ОРВИ, из них у 15 лабораторно подтвержден грипп А, еще 38 детей и 11 сопровождающих оставлены в больнице под наблюдением медиков. Состояние семи детей оценивалось как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20160314/1389447249.html

https://ria.ru/20231220/orvi-1917006385.html

москва

джанкой

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, джанкой, происшествия, симферополь, роман бусаргин, юго-восточная железная дорога, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)